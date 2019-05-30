В Петербурге солнечно, но холодно. На 2-3 градуса ниже нормы

Как и предупреждала «Фонтанка», в Петербурге похолодало. Утром 30 мая столбик термометра не доходит и до десяти градусов тепла. По словам синоптиков, температура воздуха ниже климатической нормы.

По словам специалиста «Фобоса» Михаила Леуса, в похолодании «виноват» антициклон, который, впрочем обеспечил солнечное утро. Так что осадков сегодня днем в Северной столице не ожидается.

«При этом температура воздуха ожидается на 2-3 градуса ниже климатической нормы», – отметил синоптик.

Прогнозируемая днем температура – +15…+17°, по области ожидается +13…+18°. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти, и составит 767 мм рт. столба, что выше нормы.





