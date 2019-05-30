Россиянам с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей, но при условии

Россиянам с ВИЧ и гепатитом С разрешили усыновлять детей. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ 30 мая опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, человек с подобными диагнозами сможет усыновить ребенка, если он «проживает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений».

Летом прошлого года Конституционный суд России разрешил усыновить ребенка семейной паре, в которой есть ВИЧ-инфицированная женщина. Мальчик трех лет является сыном сестры жены, он проживал в этой семье с рождения. Суд со ссылкой на данные ООН указал, что это заболевание не передается через присутствие или через воздух, еду и воду.

В декабре того же года законопроект одобрило правительство, а 21 мая 2019 года Госдума приняла закон в третьем чтении.





