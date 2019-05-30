Пассажиры заметили резкий рост цен на плацкарт. В ФПК напомнили про сезонную индексацию

О резком росте цен на проезд в плацкартных вагонах заявило Общероссийское объединение пассажиров в письме главе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) Игорю Артемьеву. По их данным, цена стала выше на 65–100%.

По данным организации, рост цен коснулся билетов на июнь и июль. Она попросила службу проверить его обоснованность. В письме говорится о многочисленных обращениях граждан на увеличение тарифов, пишет 30 мая РБК со ссылкой на «Известия».

«Резкое подорожание билетов летом воспринимается особенно остро», — отметил изданию глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Газета добавляет, что эксперты организации провели мониторинг. Они зафиксировали рост цен на более 100% на направлении Москва — Калининград, более 97% — Москва — Адлер и более 93% — Новосибирск — Томск. Они выяснили, что на 65–68% подорожали билеты из Москвы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков.







В ФАС «Известиям» подтвердили, что получили обращение организации, и в настоящее время оно рассматривается. При этом в Федеральной пассажирской компании (ФПК) отметили, что серьезного подорожания билетов в плацкартные вагоны на любом направлении нет, так как цены устанавливаются государством. В ФПК объяснили разницу в цене сезонной индексацией тарифов. В компании добавили, что в апреле и мае проводились скидочные акции.

В октябре 2018 года ФАС утвердила предельно допустимый рост тарифов на билеты в плацкартных и общих вагонах на уровне 3,9%. В службе отметили, что РЖД может поднять цены с 1 января 2019 года.