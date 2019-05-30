Президент РФ подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов. Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Они подготовлены во исполнение поручения президента РФ от 23 февраля 2019 года о продлении срока амнистии капитала и направлены на создание благоприятных условий для перевода активов в российскую юрисдикцию.

В рамках третьего этапа амнистии физлица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее – до 1 января 2018 года). От уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика. При этом такой налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 млрд евро.





