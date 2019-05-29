Путин подписал закон об эксперименте по электронному голосованию на выборах в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Дистанционное электронное голосование предполагается провести в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, которые определит своим решением Мосгоризбирком.

Такое голосование будет проводиться на сайте mos.ru с применением специального программного обеспечения портала и без использования бюллетеня на бумажнм носителе. Для участия в дистанционном электронном голосовании москвичи должны будут подать соответствующее заявление в сроки, установленные Московской городской избирательной комиссией. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет на mos.ru получить цифровой бюллетень. При этом возможность голосования в традиционном формате сохраняется.

Также Путин подписал закон, предусматривающий создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам 8 сентября 2019 года.

Такой цифровой участок должен быть комплексами для электронного голосования. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.





