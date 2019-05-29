На Лахтинском «БМВ» влетело сначала в микроавтобус, а затем в дерево. Водитель и пассажирка в больнице

«БМВ» и микроавтобус «Мерседес» встретились в Приморском районе Петербурга вечером 29 мая. Поездка закончилась печально для водителя и пассажирки легковой.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около десяти вечера в районе дома 149 на Лахтинском проспекте. 26-летний водитель «БМВ 320» столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», после чего вылетел в кювет, наехал на дерево и встал на крышу.

В результате ДТП в состоянии средней тяжести был госпитализирован водитель легкового авто. Его 24-летняя пассажирка уехала в больницу в тяжёлом состоянии.





