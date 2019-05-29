«Аллегро» задымил на пути в Хельсинки. Машинисту пришлось останавливать состав и проверять оборудование

Поезд «Аллегро», следующий из Петербурга в Хельсинки, сделал вынужденную остановку из-за задымления в одном из вагонов вечером 29 мая. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

«В Белоострове загорелся вагон в поезде Аллегро», – написал мужчина по имени Виктор.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги «Фонтанке» происшествие не подтвердили, но и не опровергли. Представитель филиала ОАО «РЖД» сообщила лишь о «технических причинах» остановки.

«Сегодня, 29 мая, в 20:49 на станции Белоостров по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №787 «Аллегро» сообщением Петербург – Хельсинки. После проверки бортового оборудования одного из вагонов поезд был отправлен далее по маршруту», – рассказали в ОЖД.

Задержка в пути составила 28 минут.





