В столкновении автобуса с грузовиком в Мексике погибли 20 человек

е менее 20 человек погибли и 18 получили травмы в среду в столкновении автобуса с грузовиком в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Proceso,сообщает ТАСС.

Официальных данных о числе жертв и пострадавших пока обнародовано не было. Согласно предварительной версии случившегося, на одном из поворотов дороги, идущей через горы, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем. На борту транспортного средства находились паломники из южного штата Чьяпас.





