Мужчина пытался покончить с собой около Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в парке Эллипс вблизи Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и службы обслуживания парков оказали первую помощь мужчине.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid.