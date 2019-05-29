Мужчина пытался покончить с собой около Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в парке Эллипс вблизи Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и службы обслуживания парков оказали первую помощь мужчине.

At approximately 12:20 p.m. a man lit himself on fire on the Ellipse near 15th and Constitution Ave., Secret Service personnel are on scene assisting @NatlParkService and @usparkpolicepio in rendering first aid. — U.S. Secret Service (@SecretService) 29 мая 2019 г.







Парк Эллипс, который имеет официальное название Южный президентский парк, представляет собой большое поле, расположенное к югу от ограды Белого дома. Свое неофициальное название парк получил из-за своей территории в форме эллипса, которая ограничена по контуру дорогой. Парк находится под охраной полиции и Секретной службы США.