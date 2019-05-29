В США могут начать процедуру импичмента Трампа

Вариант с началом процедуры импичмента президента США Дональда Трампа не исключен, заявил глава юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер, комментируя сегодняшнее выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил о закрытии расследовании о «сговоре» Трампа с Россией. Об этом сообщает NBC.

«Что касается вопроса импичмента, то сейчас мы рассматриваем все варианты, ни один из них не должен исключаться», — заявил Надлер.

По его словам, теперь Конгресс «берется за ответ на преступления, ложь и другие противозаконные действия президента Трампа», поскольку именно Конгресс, согласно американской конституции, имеет право «спросить с президента».

«Никто, даже президент Соединенных Штатов, не может быть выше закона», — подчеркнул Надлер.







Ранее Мюллер впервые после завершения расследования о «сговоре» Трампа с Россией, которое велось с 2017 года, выступил с публичным заявлением. Он объявил о закрытии офиса спецпрокурора и своем уходе из Минюста США, сообщал CBS.

В ходе выступления Мюллер заявил, что обвинение Трампа в преступлении «не было вариантом, который ведомство могло рассматривать». При этом он добавил, что если бы офис спецпрокурора был уверен, что Трамп точно не совершал преступление, то ведомство так бы и заявило.

В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера. В нем говорится, что спецпрокурор не обнаружил свидетельств "сговора" и координации между избирательным штабом Трампа и Россией. Мюллер вел расследование «сговора» между Трампом и Россией с 2017 года. В Москве и Вашингтоне категорически отрицали подобные обвинения.