Миссия ООН в Косово вступилась за арестованного и избитого накануне россиянина. Прокуратура страны возбудила уголовное дело

Миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK отрицает обвинения косовских властей в том, что российский сотрудник организации Михаил Краснощеков препятствовал деятельности полиции непризнанной балканской страны. Прокуратура республики требует снять с него дипломатическую неприкосновенность и судить.

"UNMIK еще не получила адекватных объяснений от властей [Косова]. <...> Сотрудники ООН выполняли свои обязанности по мониторингу ситуации. Работники миссии защищены от любых форм ареста или задержания", – написала 29 мая в ответ на запрос "Фонтанки" пресс-секретарь организации Санам Долатшахи.

По ее словам, ООН не комментирует детали "текущих юридических или судебных процессов" в отношении сотрудников, однако если прокуратура непризнанной республики направит запрос в отношении Краснощекова, то рассматривать его будет головной штаб.

В миссии организации в Косово рассказали, что россиянин сейчас находится в больнице, где получает медицинскую помощь после общения с косовскими полицейскими.







Напомним, что прошедший 27 мая рейд косовской полиции в северных районах, где проживают этнические сербы, привел к мобилизации в армии Сербии. В ходе «операции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью», как это назвали в Приштине, был арестован и 63-летний россиянин Михаил Краснощеков. Косовский президент заявил, что россиянин якобы мешал полицейским. МИД РФ вступился за соотечественника, а официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила косоваров в «очередной провокации» при «многолетнем потакании со стороны ЕС и США». Позже в ООН рассказали, что после общения с правоохранительными органами непризнанной республики Краснощеков попал в больницу. Чуть позже его освободили, что «Фонтанке» подтвердили в миссии ООН. На следующий день прокурор непризнанной балканской республики Шчикири Сила потребовал лишить дипломатического иммунитета Краснощекова. Россиянина обвиняют в «препятствовании работе должностного лица при исполнении служебных обязанностей», а также «участии в группе, совершающей уголовное преступление и хулиганство».

Михаил Краснощеков числится политическим офицером в ООН. В организации он проработал более 10 лет, специализируясь на «постконфликтном управлении и поддержании мира». В последнее время он работал в миссии ООН по делам временной администрации в Косове UNMIK. В непризнанной республике в его обязанности входил мониторинг и анализ событий в политической, социальной и экономической областях. Кроме того, Краснощеков поддерживал контакты с другими международными организациями, например ЮНЕСКО.