Ярмарка-выставка для предпринимателей Петербурга пройдет в Гостином дворе

30 мая в Большом Гостином дворе состоится ярмарка-выставка «Малый бизнес и предпринимательство», её устраивают власти Петербурга.

Владельцы малого и среднего бизнеса узнают о налоговых рисках, новшествах в сфере бухгалтерского учета, необходимости оценки условий труда, охране труда, механизмах получения государственной поддержки, HR трендах и секретах финансового планирования. Предприниматели, достигшие значительных успехов на рынке Санкт-Петербурга, поделятся опытом организации и управления компанией.

Директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков расскажет о комплексном подходе к подбору персонала для открытия бизнеса, в том числе затронет актуальную тему о привлечении на работу трудовых мигрантов. Основам финансовой грамотности для стартапов будет посвящено выступление руководителя проекта «Оценка стартапов» от Опоры России Евгении Бердниковой. Семинары и тренинги помогут начинающим предпринимателям разобраться в вопросах стартового капитала, оценки качества товаров, услуг и конкуренции на рынке, выбора сферы деятельности, составления бизнес-планов и подбора персонала.

У посетителей будет возможность пообщаться с представителями комитета по труду и занятости населения и комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Федеральной налоговой службы РФ, Центра развития и поддержки предпринимательства, Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, других организаций, оказывающих услуги предпринимателям в Санкт-Петербурге.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин 29 мая зявил о том,что доля малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики Петербурга должна увеличиться в два раза, с нынешних 7 до 14% к 2024 году.





