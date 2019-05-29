К приему птиц и туристов готовы. Комплексная природоохранная экспедиция завершила работу на острове Большой Тютерс

Комплексная природоохранная экспедиция «Острова России – ответственность во имя будущего» завершила свою работу на острове Большой Тютерс (Финский залив), являющегося частью государственного заповедника «Восток Финского залива». Об этом 29 мая «Фонтанке» сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.

Дмитрий Чириков

«Главным итогом экспедиции стало построение цифровой и геоинформационной моделей Большого Тютерса, обеспечивающих реализацию передовых методов ландшафтного картирования, выявление на острове объектов историко-культурного значения, а также учёт объектов техногенного происхождения, оказывающих влияние на экосистему острова. Благодаря этой работе, выполненной специалистами морской инженерной компании «Фертоинг» (Санкт-Петербург), впервые определены безопасные для уникальной экологии острова туристические маршруты, которые будут использовать гости заповедника», – рассказала руководитель экспедиции.

Для создания геоинформационной модели острова с помощью беспилотных летательных аппаратов была проведена аэрофотосъемка на площади около 800 га, а также съемка рельефа дна на площади 1,7 кв. километров. Уточнены и нанесены на карту заповедника 33 места обитания птиц и редких морских млекопитающих и произрастания эндемиков.

Важной составляющей проведенных работ стало уточнение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе тех, что проходят по акватории Финского залива. Морские границы заповедника специалисты «Фертоинг» уточняли, применяя технологии съемки рельефа дна», – добавила Елена Никандрова. Комплексная природоохранная экспедиция на остров Большой Тютерс, организованная морской инженерной компанией «Фертоинг» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды), стала первым в России опытом корпоративного волонтерства в области экологических исследований и защиты ООПТ. Специалисты компании «Фертоинг» не только проводили научные и инженерные исследования, но и собрали, отсортировали и вывезли с территории острова более тонны металлолома и пластика, которые будут направлены в переработку. «Проект компании является ярким примером важной инициативы социально ответственного предприятия и участия бизнеса в реализации задач национального проекта «Экология» в части развития ООПТ и экологического туризма. Особая ценность усилий экспедиции в научно-исследовательской работе, результаты которой положат начало созданию научно-популярного геоинформационного ресурса для популяризации заповедника «Восток Финского залива», – отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. mnr.gov.ru/press/news/unikalnye_issledovaniya_o_bolshoy_tyuters_stanut_osnovoy_nauchno_populyarnogo_geoinformatsionnogo_re/ В составе экспедиции, вышедшей 23 мая из Санкт-Петербурга на борту судна «Спасатель Карев», 48 специалистов – представители министерства природных ресурсов и экологии России, волонтеры (инженеры-экологи) морской инженерной компании «Фертоинг» (Санкт-Петербург), участники проекта «Гогланд» РГО, экологические активисты города Кронштадта.







Заповедник «Восток Финского залива» создан постановлением правительства РФ 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и местообитания серого тюленя и кольчатой нерпы. Заповедник охватывает группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории, состоит из девяти изолированных участков, общая площадь заповедника – 14 тыс. га, в том числе острова – 920,27 га, морская акватория – 13,1 тыс. га.