Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.91р
72.41р
22:27 29.05.2019
Расширенный поиск

Общество
29.05.2019 22:01
Печать

К приему птиц и туристов готовы. Комплексная природоохранная экспедиция завершила работу на острове Большой Тютерс

Комплексная природоохранная экспедиция «Острова России – ответственность во имя будущего» завершила свою работу на острове Большой Тютерс (Финский залив), являющегося частью государственного заповедника «Восток Финского залива». Об этом 29 мая «Фонтанке» сообщила руководитель экспедиции Елена Никандрова.

К приему птиц и туристов готовы. Комплексная природоохранная экспедиция завершила работу на острове Большой Тютерс

Дмитрий Чириков

Дмитрий Чириков
Дмитрий Чириков

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

«Главным итогом экспедиции стало построение цифровой и геоинформационной моделей Большого Тютерса, обеспечивающих реализацию передовых методов ландшафтного картирования, выявление на острове объектов историко-культурного значения, а также учёт объектов техногенного происхождения, оказывающих влияние на экосистему острова. Благодаря этой работе, выполненной специалистами морской инженерной компании «Фертоинг» (Санкт-Петербург), впервые определены безопасные для уникальной экологии острова туристические маршруты, которые будут использовать гости заповедника», – рассказала руководитель экспедиции.

Для создания геоинформационной модели острова с помощью беспилотных летательных аппаратов была проведена аэрофотосъемка на площади около 800 га, а также съемка рельефа дна на площади 1,7 кв. километров. Уточнены и нанесены на карту заповедника 33 места обитания птиц и редких морских млекопитающих и произрастания эндемиков.

Важной составляющей проведенных работ стало уточнение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе тех, что проходят по акватории Финского залива. Морские границы заповедника специалисты «Фертоинг» уточняли, применяя технологии съемки рельефа дна», – добавила Елена Никандрова. Комплексная природоохранная экспедиция на остров Большой Тютерс, организованная морской инженерной компанией «Фертоинг» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды), стала первым в России опытом корпоративного волонтерства в области экологических исследований и защиты ООПТ. Специалисты компании «Фертоинг» не только проводили научные и инженерные исследования, но и собрали, отсортировали и вывезли с территории острова более тонны металлолома и пластика, которые будут направлены в переработку. «Проект компании является ярким примером важной инициативы социально ответственного предприятия и участия бизнеса в реализации задач национального проекта «Экология» в части развития ООПТ и экологического туризма. Особая ценность усилий экспедиции в научно-исследовательской работе, результаты которой положат начало созданию научно-популярного геоинформационного ресурса для популяризации заповедника «Восток Финского залива», – отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин. mnr.gov.ru/press/news/unikalnye_issledovaniya_o_bolshoy_tyuters_stanut_osnovoy_nauchno_populyarnogo_geoinformatsionnogo_re/ В составе экспедиции, вышедшей 23 мая из Санкт-Петербурга на борту судна «Спасатель Карев», 48 специалистов – представители министерства природных ресурсов и экологии России, волонтеры (инженеры-экологи) морской инженерной компании «Фертоинг» (Санкт-Петербург), участники проекта «Гогланд» РГО, экологические активисты города Кронштадта.



Заповедник «Восток Финского залива» создан постановлением правительства РФ 21 декабря 2017 года с целью сохранения традиционных мест стоянок пролетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути, а также мест массового гнездования водоплавающих птиц и местообитания серого тюленя и кольчатой нерпы. Заповедник охватывает группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории, состоит из девяти изолированных участков, общая площадь заповедника – 14 тыс. га, в том числе острова – 920,27 га, морская акватория – 13,1 тыс. га.

Дмитрий Чириков
Дмитрий Чириков

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Комплексная природоохранная экспедиция завершила работу на острове Большой Тютерс

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.
ПСК
29.05.2019 16:15

ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир - это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.
29.05.2019 14:52

Как оплатить услуги автодилера, не выходя из дома

Заплатить за новый автомобиль, услуги СТО, запчасти, страхование жизни, договоры каско, ОСАГО, GAP-страхования и другие услуги автодилеров теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург».
АО «Строительный трест»
29.05.2019 14:19

Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2019 11:50

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.05.2019 11:14

ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
pixabay.com
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.