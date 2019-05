«Затупили». NASA показывает «космическую прогулку» Овчинина, Кононенко и портрета Леонова

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли с борта международной космической станции с портретом Алексея Леонова – первого человека, совершившего выход в открытый космос.

Трансляцию «космической прогулки», которая стартовала 29 мая в 18:42 по московскому времени, ведёт NASA. На выложенных в Twitter записях можно понаблюдать за работами космонавтов на внешней поверхности МКС. Слышны отрывистые переговоры: «так, взял», «есть», «положил», «затупили».

Spacewalkers Oleg Kononenko and Alexey Ovchinin exited the @Space_Station at 11:42am ET to begin a 6.5 hour #spacewalk. Take a look at their view as they work in the vacuum of space: https://t.co/mzKW5uDsTi. Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/xCidPy0bqf