«Затупили». NASA показывает «космическую прогулку» Овчинина, Кононенко и портрета Леонова

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко вышли с борта международной космической станции с портретом Алексея Леонова – первого человека, совершившего выход в открытый космос.

Трансляцию «космической прогулки», которая стартовала 29 мая в 18:42 по московскому времени, ведёт NASA. На выложенных в Twitter записях можно понаблюдать за работами космонавтов на внешней поверхности МКС. Слышны отрывистые переговоры: «так, взял», «есть», «положил», «затупили».

Spacewalkers Oleg Kononenko and Alexey Ovchinin exited the @Space_Station at 11:42am ET to begin a 6.5 hour #spacewalk. Take a look at their view as they work in the vacuum of space: https://t.co/mzKW5uDsTi. Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/xCidPy0bqf — NASA (@NASA) 29 мая 2019 г.







«Прогулка» продлится около шести часов. Овчинин выходит в космос впервые, Кононенко – в пятый раз. Первопроходцем в 1965 году был советский космонавт Алексей Леонов. 30 мая он отмечает 85-летие.