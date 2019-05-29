МегаФон представил платформу экологического мониторинга на базе «Интернета вещей».

Лидер российского сектора IoT компания «МегаФон» разработала платформу экологического мониторинга, автоматизирующую сбор данных о состоянии окружающей среды, централизованную обработку и анализ этих данных в целях оперативного реагирования на экологические инциденты и дальнейшего принятия эффективных управленческих решений.

Она предназначена для осуществления мониторинга экологической обстановки в автоматическом режиме и представляет собой комплекс датчиков, объединенных локальной сетью с серверами управления, рабочими местами специалистов и контрольными постами соответствующих служб, реализованное на базе собственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

Цифровой продукт МегаФона дает возможность руководству промышленных предприятий контролировать выбросы в атмосферный воздух на своих объектах в целях реализации требований действующего законодательства. Органы государственной власти субъектов смогут в режиме реального времени анализировать качество атмосферного воздуха в населенных пунктах. Кроме того, платформа экомониторинга может использоваться и в качестве решения по контролю микроклимата закрытых помещений, обеспечивая соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм.

"МегаФон – ведущий оператор цифровых возможностей в России, располагающий лучшей инфраструктурой и экосистемой цифровых продуктов для бизнеса. Запуск новой платформы экологического мониторинга, базирующейся на технологиях «интернета вещей», еще больше расширяет имеющуюся экосистему наших решений в этой области и существенно увеличивает возможности наших партнеров в сфере контроля, аналитики и оперативного управления своими проектами", – отметил Павел Иванченко, руководитель по IoT и цифровым решениям МегаФона.

К особенностям новой платформы от МегаФона относятся различные варианты визуализации собираемых данных, оперативное отображение контекстной информации, постановка на охрану потенциально опасных объектов, дополнительно платформа позволяет получать и аккумулировать видеопотоки с камер наблюдения, оповещать ответственных специалистов и решать ряд других задач. Все это позволяет своевременно выявлять экологические инциденты, предотвращать аварийный ситуации, оперативно реагировать на изменения качества компонентов окружающей среды и, как следствие, минимизировать затраты на ликвидацию последствий.





