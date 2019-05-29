Саакашвили не собирается в украинский парламент

ернувшийся на Украину экс-президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается участвовать в предстоящих досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля, передают «Украинские новости».

«Я не буду участвовать в выборах», — приводит слова Саакашвили телеканал «112 Украина».

Он отметил, что будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе.

29 мая Саакашвили вернулся на Украину после того, как 28 мая президент страны Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил бывший украинский лидер Петр Порошенко после критики в свой адрес со стороны политика.





