90-60-90 для тополей и лип отменяются. Петербургские чиновники не готовы прописывать стандарты для зелени

Смольный не смог за 9 лет установить предельную высоту деревьев и пахучесть цветов, зато смог объяснить почему это невозможно. Теперь чиновники предлагают вообще отказаться от «зеленого ГОСТа».

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по природопользованию незадолго до своего обезглавливания прислал весточку в комиссию ЗакСа по горхозу. Депутаты сейчас дорабатывают проект изменений в закон N 396-88 о зеленых насаждениях, принятый летом 2010 года – и у чиновников нашлось, что добавить. А точнее, убрать. Приписанные комитету полномочия по определению качества городской растительности за 9 лет ему так и не пригодились: газоны можно обязать колоситься особым образом, а деревья — раскидываться пошире, но не ясно, кто за этим будет следить. А значит и нормативов никаких не надо, решил комитет.

В законе есть статья 5, целиком посвященная нормативам по зеленым насаждениям. Именно она, в частности, содержит вызубренные уже цифры по минимальной обеспеченности горожан растительностью: в центральных районах и Колпино — по 6 квадратных метров на человека, в пригородных — 18 метров, в прочих — по 12 квадратов. Эта броня не позволяет чиновникам вырезать из скверов куски под застройку, если норматив не достигнут; это принципиально, например, при включении территории несостоявшегося Судебного квартала в перечень зеленых насаждений общего пользования.



Однако чиновников интересует не ботаническая арифметика, которая более или менее устоялась, а суть. В той же статье написано: «Нормативы качества зеленых насаждений устанавливаются для всей территории Санкт-Петербурга в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды и устойчивости природных комплексов». Ответственным 9 лет назад назвали «исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды», то есть как раз-таки комитет по природопользованию.



«На что жалуются люди? На то, что Петербург не зеленый город, – говорит Александр Карпов, руководитель экспертной группы комиссии ЗакСа. – В ответ они слышат: по нормативам обеспеченности зеленью у нас все неплохо. Но очень часто ЗНОП — это просто лысины, малоозелененные пустыри. Вот поэтому правительству и поручили разработать нормы качества, причем с точки зрения не красоты, а экологической функции». По словам собеседников «Фонтанки», в 2010-м году было предложение сразу установить параметры в рамках создания закона о зеленых насаждениях, но в итоге полномочия передали правительству.



С 2010 года в городе неоднократно сменился руководитель, а в стране – президент, однако не стоит думать, что все это время в чертогах комитета шла невидимая работа. А если шла, то степень отчаяния комитета сложно себе представить. Ведь в мае 2019 года на днях ушедший с должности председатель Игорь Григорьев пишет: «норматив не может быть установлен ввиду отсутствия законодательного и технического регулирования понятия «биологические показатели состояния окружающей среды» и, соответственно, порядка их установления». Вывод — оптимизировать данный пункт закона путем его полного исключения.

Если рассматривать закон 2010 года как поручение чиновникам, то отчет о невозможности его выполнить спустя два олимпийских цикла сам по себе выглядит колоритно. Но у комитета есть аргументы: даже если нормативы качества каким-то образом установить, их невозможно интегрировать в систему «действующего правового регулирования»; проще говоря – нет ответственных, нет санкций, нет процедуры. Неприменимые требования по условной толщине листа и толщине ствола должен был бы сформулировать сторонний подрядчик — комитет бы не стал делать это своими силами, так что деньги были бы потрачены впустую. Чиновники напоминают, что и так мониторят состояние зеленых насаждений: «анализируют декоративность», выявляют наиболее устойчивые породы, «причины усыхания» и устанавливают роль вредителей.



На самом деле некоторая экспертная работа даже проводилась — вскоре после принятия закона. В частности, северо-западный центр «Экологическая лаборатория» разрабатывал коэффициент ценности зеленых насаждений. Однако ответственные за горхоз ждут от растений, чтобы они поглощали углекислый газ, осаждали оксиды азота, гарь и пыль, так что абстрактные 6 метров пожухлой травы на человека в центре города никого не устраивают. А чтобы понять, что устраивает, как раз и нужны нормативы, так что описанная комитетом диагностика деревьев и кустов не заменяет их разработки.

«Конечно, первое что напрашивается, – это размер кроны, – считает Карпов, – а точнее ее проективное покрытие. В отношении кустарников, которые выполняют барьерную функцию вдоль дороги, можно вводить другие показатели, вроде плотности. Можно посмотреть зарубежные рекомендации». При этом Карпов согласен с тем, что просто назначить параметры мало. «Надо прописать, что будет, «если не», – говорит Карпов. – Если мы количественно отстаем от нормативов по ЗНОП, то нельзя исключать скверы из перечня. А вот если насаждения просто недотягивают по качеству — каковы последствия? И именно правовая конструкция соблюдения этих правил — это важнейший сюжет, который должен быть прикручен к закону». Рабочая группа по доработке проекта изменений в законодательство соберется в пятницу 31 мая.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»





