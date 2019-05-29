Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.91р
72.41р
22:28 29.05.2019
Расширенный поиск

Город
29.05.2019 21:32
Печать

90-60-90 для тополей и лип отменяются. Петербургские чиновники не готовы прописывать стандарты для зелени

Смольный не смог за 9 лет установить предельную высоту деревьев и пахучесть цветов, зато смог объяснить почему это невозможно. Теперь чиновники предлагают вообще отказаться от «зеленого ГОСТа».

90-60-90 для тополей и лип отменяются. Петербургские чиновники не готовы прописывать стандарты для зелени

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Комитет по природопользованию незадолго до своего обезглавливания прислал весточку в комиссию ЗакСа по горхозу. Депутаты сейчас дорабатывают проект изменений в закон N 396-88 о зеленых насаждениях, принятый летом 2010 года – и у  чиновников нашлось, что добавить. А точнее, убрать. Приписанные комитету полномочия по определению качества городской растительности за 9 лет ему так и не пригодились: газоны можно обязать колоситься особым образом, а деревья — раскидываться пошире, но не ясно, кто за этим будет следить. А значит и нормативов никаких не надо, решил комитет. 

В законе есть статья 5, целиком посвященная нормативам по зеленым насаждениям. Именно она, в частности, содержит вызубренные уже цифры по минимальной обеспеченности горожан растительностью: в центральных районах и Колпино — по 6 квадратных метров на человека, в пригородных — 18 метров, в прочих — по 12 квадратов. Эта броня не позволяет чиновникам вырезать из скверов куски под застройку, если норматив не достигнут; это принципиально, например, при включении территории несостоявшегося Судебного квартала в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Однако чиновников интересует не ботаническая арифметика, которая более или менее устоялась, а суть. В той же статье написано: «Нормативы качества зеленых насаждений устанавливаются для всей территории Санкт-Петербурга в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды и устойчивости природных комплексов».  Ответственным 9 лет назад назвали «исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный в сфере охраны окружающей среды», то есть как раз-таки комитет по природопользованию.

«На что жалуются люди? На то, что Петербург не зеленый город, – говорит Александр Карпов, руководитель экспертной группы комиссии ЗакСа. – В ответ они слышат:  по нормативам обеспеченности зеленью у нас все неплохо. Но очень часто ЗНОП — это просто лысины, малоозелененные пустыри. Вот поэтому правительству и поручили разработать нормы качества, причем с точки зрения не красоты, а экологической функции». По словам собеседников «Фонтанки», в 2010-м году было предложение сразу установить параметры в рамках создания закона о зеленых насаждениях, но в итоге полномочия передали правительству. 

С 2010 года в городе неоднократно сменился руководитель, а в стране – президент, однако не стоит думать, что все это время в чертогах комитета шла невидимая работа. А если шла, то степень отчаяния комитета сложно себе представить. Ведь в мае 2019 года на днях ушедший с должности председатель Игорь Григорьев пишет: «норматив не может быть установлен ввиду отсутствия законодательного и технического регулирования понятия  «биологические показатели состояния окружающей среды» и, соответственно, порядка их установления». Вывод — оптимизировать данный пункт закона путем его полного исключения.

Если рассматривать закон 2010 года как поручение чиновникам, то отчет о невозможности его выполнить спустя два олимпийских цикла сам по себе выглядит колоритно. Но у комитета есть аргументы: даже если нормативы качества каким-то образом установить, их невозможно интегрировать в систему «действующего правового регулирования»; проще говоря – нет ответственных, нет санкций, нет процедуры. Неприменимые требования по условной толщине листа и толщине ствола должен был бы сформулировать сторонний подрядчик — комитет бы не стал делать это своими силами, так что деньги были бы потрачены впустую. Чиновники напоминают, что и так мониторят состояние зеленых насаждений: «анализируют декоративность», выявляют наиболее устойчивые породы, «причины усыхания» и устанавливают роль вредителей.

На самом деле некоторая экспертная работа даже проводилась — вскоре после принятия закона. В частности, северо-западный центр «Экологическая лаборатория» разрабатывал коэффициент ценности зеленых насаждений. Однако ответственные за горхоз ждут от растений, чтобы они поглощали углекислый газ, осаждали оксиды азота, гарь и пыль, так что абстрактные 6 метров пожухлой травы на человека в центре города никого не устраивают. А чтобы понять, что устраивает, как раз и нужны нормативы, так что описанная комитетом диагностика деревьев и кустов не заменяет их разработки.

«Конечно, первое что напрашивается, – это размер кроны, – считает Карпов, – а точнее ее проективное покрытие. В отношении кустарников, которые выполняют барьерную функцию вдоль дороги, можно вводить другие показатели, вроде плотности. Можно посмотреть зарубежные рекомендации». При этом Карпов согласен с тем, что просто назначить параметры мало. «Надо прописать, что будет, «если не», – говорит Карпов. – Если мы количественно отстаем от нормативов по ЗНОП, то нельзя исключать скверы из перечня. А вот если насаждения просто недотягивают по качеству — каковы последствия? И именно правовая конструкция соблюдения этих правил — это важнейший сюжет, который должен быть прикручен к закону». Рабочая группа по доработке проекта изменений в законодательство соберется в пятницу 31 мая.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»



Справка:

На последнем заседании городского правительства 28 мая комитет по благоустройству сообщил, что в 2019 году намерен провести благоустройство более чем в 40 садах и скверах. В них будут отремонтированы 580 тысяч кв. м. газонов, высажено 2,5 тысячи молодых деревьев, 44 тысячи кустарников, более 120 тысяч многолетних и однолетних цветов. Кроме того, в ведомстве ранее сообщали, что в городе постепенно заменяют вязы другими видами деревьев после диагностирования в 2005 году графиоза. В частности, усохшие деревья недавно убрали из сквера на улице Типанова. Всего в 2019 году будет высажено около 12 тысяч деревьев.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.
ПСК
29.05.2019 16:15

ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир - это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.
29.05.2019 14:52

Как оплатить услуги автодилера, не выходя из дома

Заплатить за новый автомобиль, услуги СТО, запчасти, страхование жизни, договоры каско, ОСАГО, GAP-страхования и другие услуги автодилеров теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург».
АО «Строительный трест»
29.05.2019 14:19

Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2019 11:50

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.05.2019 11:14

ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
pixabay.com
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.