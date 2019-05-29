Президент Украины созывает СНБО для обсуждения проблем шахтёров

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины для обсуждения проблем угольной отрасли после поездки во Львовскую область, где он встретился с родственниками горняков, погибших под завалами шахты "Лесная".

"Произошло большое горе – мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах и условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО ", – цитирует слова Зеленского пресс-служба главы государства. Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.

Володимир Зеленський поспілкувався з родинами гірників, які загинули внаслідок аварії на шахті «Лісова». pic.twitter.com/MPsH6GB0xE — APU (@APUkraine) 29 мая 2019 г.







Кроме того, президент Украины также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен (3 800 долларов США – прим.ред.)", – добавил он.

Ночью на шахте "Лесная" произошло обрушение породы. В результате под завалами оказались двое шахтеров, они погибли. Тела подняты на поверхность. Ведется следствие. По данным лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке – 21.