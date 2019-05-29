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Бизнес
29.05.2019 21:01
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Малому бизнесу меняют вертикаль. Смольный рассказал, как будет поддерживать небольшие промышленные предприятия

Доля малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики Петербурга должна увеличиться в два раза, с нынешних 7 до 14% к 2024 году. Об этом сообщил 29 мая вице-губернатор Евгений Елин в ходе конференции «Производственный бизнес как ключевая сфера экономики Петербурга».

По его словам, драйвером развития для промышленности может стать участие в нацпроектах, в частности по повышению производительности труда. Вторая возможность лежит в стимулировании спроса со стороны крупных корпораций. Пионерами готовы выступить РЖД и ОСК.

5 июня в Петербурге Смольный вместе с РЖД откроет инновационный центр возле Балтийского вокзала, сказал Евгений Елин. Его задачей будет «создать воронку проектов», которые могут быть использованы монополистом. Объединенная судостроительная корпорация вместе с «Силовыми машинами» создаст кластер, куда также войдут производители компонентов из числа некрупных компаний. Аналогичные проекты обсуждаются и с другим участниками рынка.

Сокращать объемы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Смольный не планирует, но в рамках объединения комитетов по промышленной политике и развитию потребительского рынка, оптимизирует программы предоставления льгот и субсидий. «Водораздел» должен проходить не по вертикали (большие, средние и малые), а по смыслу: отдельной потребительский рынок, отдельно промышленность, отметил Евгений Елин.

Изменится и механизм их предоставления. Если сейчас Смольный сам распределяет средства, то впоследствии планирует передать эти функции специализированному оператору, а сам будет только создавать правила игры. Сейчас рассматривается создание единой платформы «Мой бизнес», куда войдут Центр развития и поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, а также Центр поддержки экспорта, который появится в 2020 году. Курирует проект Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Но не исключено, что часть полномочий получат и районные администрации.



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