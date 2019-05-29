«Я выдвигаю свою кандидатуру». В Инстаграме Ильи Варламова появилось шутливое сообщение о губернаторских выборах в Петербурге. Идея народу понравилась

На странице блогера и урбаниста Ильи Варламова появилось заявление о выдвижении кандидатуры на выборах в Петербурге. Сообщение набирала Ксения Собчак, но обилие одобрительных комментариев подсказывает: за Варламова проголосовали бы многие.

«Ребят! Если честно в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб и я рад что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас) Присоединяйтесь к моей кампании! Все подробности вечером в посте!» – такой пост появился на странице Варламова в Инстаграме вечером 29 мая.

Менее чем за час сообщение набрало более тысячи комментариев, преимущественно одобрительных. Петербуржцы предвкушали воскрешение нормальной городской среды, порядок с велодорожками и прочие прелести урбанистики.

На выборы Варламов не идет. Подоплеку поста он рассекретил в Твиттере: «Сегодня ко мне в гости пришла Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Надо было обменяться телефонами и написать пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять. Я не выдвигаюсь в мэры Санкт-Петербурга, так как нет должности мэра, в губернаторы я тоже не выдвигаюсь».

Варламов в Инстаграме Собчак тоже отметился сообщением, рекламирующим свой же канал.





