Европейцы останутся без Camaro и Corvette. Ради экологии

У европейских любителей американских «маслкаров» осталось всего три месяца, чтобы купить себе эти дорогие игрушки. После 1 сентября 2019 года они могут быть запрещены к продаже в ЕС как не соответствующие экологическим нормам.

В первую очередь, это, судя по всему, коснется продукции General Motors, а конкретнее знаменитых Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette. Как пишет Motoring Research, «именно то, что делает эти машины такими восхитительными и такими уникальными, предопределяет и их судьбу».

Конкретно речь идет о том, что на обоих «спорткарах» (что бы это ни значило по американским стандартам) стоят двигатели V8 объемом аж по 6,2 литра. С одной стороны, эти прожорливые двигатели явно не укладываются в нормативы, предусмотренные WLTP (World Light Vehicle Test Procedure), а с другой, General Motors вряд ли захочет проходить заново дорогостоящую процедуру обязательных экологических тестов, поскольку продажи Camaro и Corvette в Европе мизерны. Впрочем, как и остальных автомобилей GM.







Однако любителям американских «перформанс каров» пока не стоит так просто глотать эту горькую пилюлю. General Motors уходит с европейского рынка, но обещает вернуться, и не только с велосипедами. Уже в июле появится совершенно новое поколение Corvette, на этот раз с более современной среднемоторной компоновкой и потенциально более современными и экономичными двигателями.