США подозревают Россию в ядерных испытаниях. Мораторий на взрывы действует с 1990-х

Ядерные испытания малой мощности могут проводиться Россией в обход давнего моратория. Такое предположение высказал глава разведуправления Минобороны США Роберт П. Эшли.

«Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности», – цитирует генерал-лейтенанта агентство Reuters. С речью Эшли выступил 29 мая на форуме по контролю над вооружениями.

Аналогичные тревоги США выражают и в отношении Китая, который, по прогнозам американских разведслужб, за десять лет может вдвое нарастить ядерный потенциал.

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов обратил внимание на использованную представителем США формулировку.







«В США говорят «возможно». Нечто подобное мы слышали в связи с делом Скрипалей. Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», – заявил он РИА «Новости».

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний принят в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000-м. По официальным данным, последний ядерный взрыв она произвела в 1992 году.

Ядерную тему в связи с Россией американские СМИ поднимали в августе 2018 года. По их данным, при испытаниях в Баренцевом море была потеряна ракета с ядерной энергетической установкой.