После 4 лет «дизельгейта» в Европе все еще остается 33 миллиона «грязных» машин

Более трех четвертей из 43 миллионов автомобилей, подлежащих отзыву из-за скандала с фальсификацией экологических тестов, известного как «дизельгейт», до сих пор спокойно ездят по дорогам Европы. Согласно анализу, проведенному Еврокомиссией, может понадобиться еще как минимум два года, чтобы переоборудовать оставшиеся 33 миллиона дизельных машин, пишет британская Guardian.

Общие темпы отзыва и переоборудования попадающих под подозрения автомобилей аналитики откровенно называют «неприемлемыми» и «движущимися со скоростью улитки». Ситуация усугубляется еще и тем, что сами владельцы таких машин не спешат на сервисные станции, чтобы заменить программное обеспечение и блоки управления двигателем.

Вдобавок, организацией отзывов должны заниматься национальные органы по надзору за транспортными средствами. Это может быть отдельной проблемой, поскольку единое экономическое пространство Евросоюза приводит к тому, что автомобиль может быть первоначально продан в Люксембурге, затем перепродан во Франции, а ездит вообще в Румынии, оставаясь при этом формально «люксембургским».

Чтобы как-то положить конец такой неприемлемой ситуации, когда по дорогам Европы ездят десятки миллионов «грязных» автомобилей, Еврокомиссия собирается с 1 сентября 2020 года ввести штраф в размере 30 000 евро для автомобилей, не соответствующих экологическим требованиям. Однако эти штрафы коснутся только новых автомобилей или машин, ввозимых в Евросоюз извне.







В то же время европейские чиновники все еще обсуждают инициативу сделать отзывы «дизельгейтовских» машин обязательными, а не ждать, пока они сами по себе придут в негодность. Но пока что для этого, как пишет Guardian, «не хватает политической воли», евробюрократы отказываются даже обсуждать фактическое бездействие большинства стран-членов EC, объясняя это нежеланием «подогревать эмоции».

Попадающие под отзыв автомобили с дизельными двигателями (не только марки Volkswagen, но и некоторых других автопроизводителей) превышают допустимые нормы более чем в три раза. Согласно данным Eвропейского агенства по окружающей среде, загрязнение воздуха одним только диоксидом азота ежегодно уносит жизни 72 000 жителей ЕС.

В то же время постоянное ужесточение экологических правил и штрафы, грозящие владельцам «грязных» автомобилей, могут привести к тому, что эти автомобили будут массово продаваться за пределы EC, в частности в Россию, усугубляя и без того не самую радужную экологическую ситуацию в нашей стране.