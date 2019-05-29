В Петербурге пленили еще пятьдесят мигрантов. Их ловили на этажах «Европолиса»

Рынок дешевой рабочей силы в Петербурге после облавы на овощебазу пережил второе потрясение. Полсотни человек попались в ТРК «Европолис». За неполные сутки задержаны почти 300 мигрантов.

Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, накануне в полицию Выборгского района поступила информация о набеге лиц с восточным загаром на «Европолис». Они живо переоборудовали расположенный на Полюстровском проспекте ТРК в зал ожидания. Усыпанные южанами скамейки привлекли внимание рядовых покупателей и охраны. «Европолис», по примеру рынка на Салова, полиция взяла в кольцо и предложила незваным гостям игру в салочки. «Запятнали» пятьдесят человек. Их выстроили, как военнопленных, спустили по эскалатору и повезли в 20-й отдел полиции.

По данным «Фонтанки», массовые посиделки в различных ТРК города давно уже стали традицией. Предупрежденные о миграционных проверках иностранцы, работающие не вполне легально, заблаговременно уходят со строек и прячутся в больших комплексах.







Основная зачистка вчера и сегодня проходила на рынке на улице Салова. После полицейских, задержавших 220 человек, сносить ангары приехали чиновники. Нервы у гонимых продавцов на пределе, один из них встретил гостей с пистолетом.