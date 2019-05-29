В Московском районе с 18-го этажа сняли испуганную петербурженку. На высоте она балансировала больше двух часов

Операция по спасению развернулась под крышей высотки в Московском районе Петербурга 29 мая. Чтобы вернуть женщину на землю, сотрудникам МЧС пришлось запастись терпением.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, замершую на опасной высоте заметили прохожие, они и вызвали спасателей. Женщина с балкона общей лестницы на 18-м этаже перебралась за ограждение и замерла, уцепившись за перила. Снимать нарушительницу спокойствия на улицу 5-й Предпортовый проезд сотрудники прибыли в 15:20.







На уговоры потребовалось немногим больше двух с половиной часов. Возвращаться в безопасность женщина отказывалась. Форма сотрудников её пугала, и к половине пятого вечера к увещеваниям присоединились психологи. В начале седьмого вечера любительница высоты сошла с перил и была передана медикам. О мотивах её поступка спрашивать будут уже психиатры.