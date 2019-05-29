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29.05.2019 19:58
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Перезапуск завода General Motors в Шушарах отменен. Смольный разочаровался в белорусском инвесторе

На простаивающую площадку есть и более интересные городу претенденты, утверждают чиновники. В их числе могут оказаться Hyundai (уже работающий в Петербурге) и Volkswagen, который из-за санкций может отказаться от развития на мощностях ГАЗа.

Перезапуск завода General Motors в Шушарах отменен. Смольный разочаровался в белорусском инвесторе

Александр Николаев/Интерпресс/ИТАР-ТАСС

Смольный не подпишет соглашение с белорусским автоконцерном «Юнисон» по перезапуску завода General Motors на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом «Фонтанке» сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в кулуарах конференции «Производственный бизнес как ключевая сфера экономики Петербурга» 29 мая. Как пояснил чиновник, компания так и не закрыла сделку с американским владельцем площадки, а экономическая модель инвестора вызывает  сомнения.

О том, что предприятие в Шушарах, простаивающее с 2015 года, может начать новую жизнь, стало известно в конце 2018 года. А в начале 2019-го ФАС удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия «Юнисон» о покупке мощностей. В Смольном ждали закрытия сделки весной, а перезапуска предприятия – в первой половине 2019 года. О намерениях белорусского концерна может быть торжественно объявлено во время ПМЭФ-2019 8–10 июня, рассказывали тогда «Фонтанке» источники, близкие к промышленному блоку.

По словам Евгения Елина, на сегодняшний день Смольный не готов публично поддержать инвестора. Помимо незакрытой сделки с владельцем площадки, у него нет договоренности с Минпромторгом о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК). «Без СПИКа неясна экономическая модель», – сказал он.

Американский концерн General Motors законсервировал автопроизводство в Шушарах в 2015 году. Вероятной причиной стали антироссийские санкции, хотя само руководство объясняло решение экономическими мотивами. В запуск площадки General Motors вложил 300 млн долларов. До прекращения работы на ней выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. На предприятии работало около 1000 человек. В следующие годы компания пыталась найти покупателя на свой актив. Но за это время сохранить его в целости не удалось. Ущерб от похищенного оборудования и материалов компания оценила в 40 млн рублей.



Официально «Юнисон» не раскрывал, что именно собирается выпускать на заводе в Шушарах и в каких объемах. Но, по информации «Фонтанки», речь шла о китайских брендах эконом-сегмента, в частности Zotye. «Ниша дешевых китайских моделей, которые они собрались производить, – очень конкурентный рынок», – подтвердил Евгений Елин. А значит, без субсидий на ввоз комплектующих они не смогут ничего продать. 

Права на такие льготы дает Минпромторг, но в обмен на инвестиции в локализацию производства. Именно эти обязательства являются предметом специнвестконтрактов. Такие договоры уже подписали петербургские заводы Nissan и Hyundai, готовится заключить аналогичное соглашение Toyota, в общей сложности пообещав вложить в развитие своих предприятий около 100 млрд рублей. Механизм компенсации ввозных пошлин носит заградительный характер, пояснил Евгений Елин. Не будь его, эти старожилы рынка не стали бы инвестировать в создание заводов и их модернизацию, а просто импортировали бы машины или занимались здесь отверточной сборкой. Послабление для новичка маловероятно, отметил вице-губернатор. 

«Исключения мы делать не будем. Если вы хотите кусок рынка, то не колеса прикручивайте, а делаете технологические процессы. На таких условиях хотим видеть [инвестора]», – подчеркнул он.

По данным Смольного, «Юнисон» вел переговоры с министерством, но перспективы заключения соглашения туманны. «Само по себе приобретение завода не дает возможности выполнить обязательства, на которых настаивает Минпромторг», – пояснил Евгений Елин. Мощности законсервированного предприятия позволяют осуществлять сварочные операции и покраску. Но более сложные технологические процессы, например сборка коробки передач, на которых настаивают федеральные власти, потребовали бы  дополнительных инвестиций.

Речь может идти о 50–60 млн долларов, то есть сумме, сопоставимой с той, что компании пришлось бы потратить на покупку самого завода. Такие вложения оправданны только при большом объеме производства, около 200 тысяч машин в год, считает Евгений Елин. «Спрос не растет такими темпами, чтобы рынок просто мог это переварить. Значит, им пришлось бы кого-то подвинуть, но кого – не ясно», – прокомментировал он.

В «Юнисон» на запрос «Фонтанки» на момент публикации не ответили. В Смольном отмечают, что не получали от концерна информации о сроках закрытия сделки по покупке площадки и достижении договоренности с Минпромторгом. 

Но говорить о том, что перезапуск площадки уже отложен на неопределенный срок, – нельзя, уверен Евгений Елин. По его словам, Смольному известно об интересе к заводу GM других игроков, но конкретных имен он не назвал. В пресс-службе General Motors сообщили, что переговоры о возможном приобретении завода в Петербурге с «Юнисон» продолжаются, вопрос о других претендентах компания оставила без комментария.

По информации «Фонтанки», в их числе может оказаться уже работающий в Северной столице автоконцерн Hyundai, который в рамках СПИК должен локализовать сборку двигателей. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил, что Hyundai рассматривает покупку прекративших работу заводов Ford.

Еще одним интересантом может стать немецкий концерн Volkswagen. Компания выпускает часть своих машин на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Но с 6 июля в отношении предприятия, входящего в число активов Олега Дерипаски, начнут действовать американские санкции. Если их не удастся снять, VW может уйти на другие площадки, говорят собеседники издания. Ранее компания сообщала о намерении подписать СПИК с Минпромторгом, но дальнейшие инвестиции в ГАЗ могут быть сделаны, только если предприятие выйдет из-под санкций.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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