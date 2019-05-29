Пчелы оккупировали мост дружбы между Эстонией и Россией

Дикие пчелы поселились на знаменитом мосту «Дружба» между эстонской Нарвой и российским Ивангородом, поэтому находиться на нем теперь небезопасно.

«Специалист перенесет пчелиное гнездо в ближайшее время, а пока движение пешеходов переправлено в обход», – рассказала «Фонтанке» 29 мая пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктория Корпан.

По ее словам, насекомые не влияют на работу пограничного пункта пропуска с эстонской стороны границы.

В Погрануправлении ФСБ России заверили, что на российской стороне «ни с пчелами, ни с погранконтролем проблем нет».





