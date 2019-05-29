1 июня в Питере можно будет купить электрический чайник всего от 199 рублей

предоставлено компанией «Галамарт»

1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гости смогут приобрести товары для дома по ШОК-ценам и получить подарки, главные из которых – сертификаты на 20 000 и 30 000 рублей*.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Сильвер», пр-т Просвещения, 30, к4.

Чем заняться в первый день лета? Например, устроить экономный шопинг! Только 1-го июня в честь праздничного открытия в «Галамарте» будут действовать ШОК-цены: светодиодная лампа – от 19 рублей, электрический чайник – от 199 рублей, кастрюля – от 199 рублей, сушилка для белья – от 249 рублей.

предоставлено компанией «Галамарт»

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% и воспользоваться ей с 3 по 17 июня*.

Также в этот день пройдет презентация бытовой техники «LEBEN» – можно будет задать консультантам любые вопросы по продукции.

предоставлено компанией «Галамарт»

За покупку от 1 000 рублей вы получите подарок – бумажный ароматизатор New Galaxy «BY». Кроме того, если в этот день вы купите два автоматических ароматизатора от New Galaxy, третий (с запахом ванили или цитруса) вы получите бесплатно. Они хорошо подойдут для дома – ароматы тонкие и ненавязчивые.

А в 19.00 будет возможность получить подарки для дома, главные среди которых – сертификаты на 20 000 и 30 000 рублей*!

предоставлено компанией «Галамарт»

В «Галамарте» вы найдете все для дома, дачи или сада – посуду, игрушки, хозтовары, инструменты, бытовую технику… Всего более 7 000 товаров! За один поход в магазин можно купить все необходимое по весьма приятным ценам; кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Сильвер», пр-т Просвещения, 30, к4.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 1 июня с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

*Сроки предложения: 01.06.2019. Организатор: ООО «КА-РЕ», ИНН: 7730234519, адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608. Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону горячей линии 8-800-333-4-000 и на сайте galamart.ru