Суд поставил точку в деле о взятках на петербургской таможне. Фигуранты остались на свободе

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор бывшим сотрудникам Северо-Западного таможенного управления, обвинявшимся в получении взятки. Один получил условный срок, другой полностью оправдан.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 29 мая, 7 лет условно с пятилетним испытательным сроком получил Евгений Косолапов, с 2008 года занимавший должность государственного таможенного инспектора отдела контроля таможенной стоимости (ОКТС). Кроме того, в течение 5 лет он не сможет состоять на госслужбе. Косолапова признали виновным в получении взятки, а вот по статье о злоупотреблении должностными полномочиями оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

Алексей Полников, с 2010 года работавший начальником ОКТС Петербургской таможни, полностью оправдан. По первой статье — за отсутствием в деянии состава преступления, по второй — за непричастностью.

Полникова и Косолапова задержали осенью 2014 года. По версии следствия, с марта 2010 года по май 2012 года они получали взятки от представителей ООО «Аккорд», ООО «Вектор», ООО «Мир спортивной пневматики» за беспрепятственный ввоз и оформление товаров из-за границы. Обвинение подсчитало прибыль таможенников — фигуранты дела получили более 450 тысяч рублей деньгами и почти 460 тысяч рублей имуществом. Фигуранты вину не признали.





