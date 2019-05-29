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Авто
29.05.2019 19:05
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В офисах Porsche опять обыски. На этот раз не по «дизельгейту»

Немецкая прокуратура провела обыски в офисе генерального директора Porsche Оливера Блюма, а также в кабинетах нескольких высокопоставленных менеджеров. На этот раз правоохранители расследуют потенциальные финансовые нарушения в компании, связанные с незаконными выплатами одному из членов так называемого «рабочего совета», то есть фактически «внутреннего профсоюза».

Подписывая эти платежи, гендиректор и другие сотрудники Porsche, по мнению прокуратуры, «могли способствовать злоупотреблению корпоративными средствами», цитирует 29 мая Automotive News Europe неназванный источник, давший на условиях анонимности комментарий газете Stuttgarter Nachrichten.

Источник сообщил, что подозрения вызвали «непропорциональные» размеры этих выплат. В компании Porsche отказались сообщить, подвергался ли генеральный директор Блюм допросу в связи с обысками, заявив, что «никогда не обсуждают детали расследования».

Напомним, что имя Оливера Блюма уже упоминалось в связи с расследованиями немецкой прокуратурой пресловутого «дизельгейта».



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