10 млрд долларов для нового подрядчика газовой монополии. Петербургский «Газстройпром» получит первый заказ

Зарегистрированный в Петербурге новый главный подрядчик проектов «Газпрома» – АО «Газстройпром» – ищет субподрядчиков для работы на газопроводе Харасавэйского месторождения на Ямале. Источники РБК в среду, 29 мая, говорят, что компания получит 10 млрд долларов за исполнение большого контракта на самом перспективном месторождении страны.

Предложение заключить контракт на обустройство газопровода с Харасавэйского до Бованенковского месторождения с «Газстройпромом» содержится в письме зампредправления «Газпрома» Виталия Маркелова на имя руководителя компании Алексея Миллера. Председатель правления это предложение поддержал, уверяют источники РБК.

«Газстройпром», хотя контракт с «Газпромом» еще не подписан, уже ищет субподрядчиков. Компания 17 мая разместила закупку на строительство автомобильных мостов за 3,5 млрд рублей в рамках прокладки газопровода с Харасавэя.

Стоимость освоения второго по размерам месторождения на Ямале эксперты оценивают в 650 млрд рублей (около $10 млрд), а строительство газопровода до Бованенковского месторождения длиной 106 км в 30 млрд рублей.







Харасавэйское месторождение относится к категории уникальных по размеру запасов газа — 2 трлн м3. Месторождение начали осваивать 20 марта этого года, когда президент Владимир Путин торжественно по видеосвязи запустил производственный процесс. Харасавэйское должно быть запущено в 2023 году, проектный уровень добычи — 32 млрд м3 газа в год. Новое месторождение станет одним из главных источников поддержания падающей добычи Надым-Пур-Тазовского региона, часть газа отсюда будет поставлена в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Компания «Газстройпром» возникла в 2018 году на базе петербургского «Стройгазконсалтинга», попавшего несколько лет назад под контроль «Газпромбанка». Остатки активов этого предприятия, разбросанные в районе Бованенковского месторождения на Ямале, обслуживают больше десятка небольших юрлиц, сотрудники которых в марте – апреле жаловались «Фонтанке» на задержки зарплаты.

АО «Газстройпром» становится главным подрядчиком всех крупных проектов «Газпрома» – через централизованного технического заказчика в лице ООО «Газпром инвест». В «Газстройпром» полностью вольются два остальных ключевых участника рынка прямого подряда: «Стройгазмонтаж» семьи Ротенбергов и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.