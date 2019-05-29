«Он не просто носитель фамилии или запись в свидетельстве о рождении, а добытчик». Получат ли отцы свой капитал

Общественная палата встала на борьбу за гендерное равенство и предложила выплачивать не только материнский, но и отцовский капитал. Но только отцам-молодцам.

Артем Геодакян/ТАСС

Отцовский капитал будет сопоставим по сумме с материнским (453 тысячи рублей) и достанется только тем отцам, которые в браке с одной женщиной завели троих детей. На реализацию проекта по стимулированию крепких многодетных семей потребуется от 70 до 100 млрд рублей в год, но автор инициативы — зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко — считает, что это реально. В докладе «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» есть и другие интересные меры, которые должны сделать многодетность популярнее. Например, институт социальных нянь и налоговые льготы. За образец взята французская модель.

– Почему идея отцовского капитала прозвучала именно сейчас?

– Мы находимся в ситуации, когда нужны сильные меры, показавшие свою эффективность. Материнский капитал — федеральный, а затем и региональный — оказывает влияние на рост рождаемости. Пришло время обратить внимание на роль отца в семье. Есть исследования, по которым социологи замеряют настроение семьи и считают, что инициатором рождения третьего ребенка часто выступает отец.

– А что это за исследование?







– Оно опубликовано на сайте «Милосердие.ру» (православный портал о благотворительности. – Прим. ред.). Это, конечно, качественное исследование, там нет количественных оценок. Но, тем не менее, к их мнению, я думаю, стоит прислушаться. С другой стороны, важно не только финансово поддержать семью, нужно выделить ценностный аспект: в крепкой многодетной семье с традициями очень многое зависит от отца, от его ответственности. Федеральный и региональный материнские капиталы выплачиваются при рождении второго и последующих детей, но пора восстановить гендерный баланс. Поддерживая отца, мы повышаем его роль и в глазах матери. Он не просто носитель фамилии или запись в свидетельстве о рождении, а добытчик. И мы поддерживаем в конечном счете семейные ценности.

– В условиях получения отцовского капитала, которые известны на данный момент, могут скрываться дискриминирующие моменты. Многие отцы, которые по факту воспитывают троих детей, не получат отцовский капитал, если приходятся одному или двоим детям отчимами.

– Мы рассматриваем разные варианты. Допустим, мужчина воспитывает двоих детей от первого брака. Если он их усыновляет — это одна ситуация, да, мы можем при разработке законопроекта и этот вариант учесть. Если это приемные дети, то на них идут меры поддержки, которых обычная многодетная семья не получает и никогда не получит. Если рождается третий ребенок, а на двух предыдущих мама получает алименты от первого мужа, то, простите, какая роль отца здесь? Да, он воспитывает этих детей, но мы не можем проверить, как он это делает. Отцовский капитал — это фактически продолжение инициативы президента по поддержке семей, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в феврале этого года. Президент предложил при рождении третьего ребенка семье, у которой есть ипотечный кредит, списывать долг в размере 450 тысяч рублей. Это фактически размер материнского капитала. Поэтому я не могу сказать, что на сегодняшний день нет мер поддержки рождения третьего ребенка. Но они распространяются только на семьи, которые участвуют в федеральных ипотечных программах.

– А много ли в России таких семей, где трое и более детей рождены от одних и тех же родителей?

– Я общался с организациями многодетных семей, по их данным, таких семей среди многодетных порядка 80 – 90 процентов. Конечно, мы должны провести дополнительные исследования. Но если вы посмотрите по статистике, монородительских семей с тремя детьми, в которых только один родитель, очень мало. Пять миллионов женщин и 650 тысяч отцов у нас воспитывают детей в одиночку — но это преимущественно семьи с одним-двумя детьми. Общество должно давать знаки: мы хотим крепкую, успешную, устойчивую многодетную семью. Нам нужна не просто рождаемость, а семья.

– Понятен ли объем средств, которые потребуются на реализацию отцовского капитала?

– Это предложение мы сделали в рамках доклада ОПРФ, который будет обсуждаться 30 мая на форуме «Сообщество» в Улан-Удэ. Начинать выплаты отцовского капитала мы предлагаем с геополитически важных регионов, чтобы посмотреть на эффективность этой меры: регионы Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя. В общей сложности с другими мерами, которые мы предлагаем, потребуется порядка 70 – 100 млрд рублей в год. Это вполне реальные цифры.

– Следующими на очереди могут быть депрессивные регионы Северо-Западного федерального округа. Какие именно?

– Это регионы с низким суммарным коэффициентом рождаемости. К ним относятся и Санкт-Петербург и Ленинградская область. Регионы Центрального федерального округа в этом смысле тоже депрессивные.

– В каком году могут быть выплачены первые отцовские капиталы?

– Не могу сказать. Но инициатива обрела свой рисунок. 30 мая во время обсуждения программы развития Дальнего Востока мы будем настоятельно рекомендовать рассмотреть эту меру для демографической поддержки. Я считаю, что ее не надо откладывать надолго, а внедрить уже в этом году. Отцовский капитал — мера заведомо эффективная, ее не нужно проверять.

– Одно из условий получения отцовского капитала — то, что родители должны состоять в браке. Насколько это принципиально?

– Вы можете назвать многодетные семьи, где трое детей от одних родителей, а брак родители не заключили?

– У меня есть такие знакомые.

– Значит, они не попадут под действие этой программы. А почему они не заключают брак? Они что, игнорируют?

– Считают, что штамп в паспорте не влияет на отношения.

– Раз они так считают, значит, они — мимо этого капитала. Мы должны поддерживать семейные ценности. Мы поддержали матерей. Сейчас мы должны поддержать отцов. Чтобы папа сказал: «Знаете, дорогие дети, а вот этот капитал — отцовский. И мы потратим его на нужды семьи». Третий ребенок появляется в крепкой семье, а ее крепость зависит от отца.

– Отцовский капитал — это, наверное, первый случай, когда пропаганда традиционных ценностей обращается в сторону мужчины. Какие еще меры можно принять, чтобы стимулировать отцов?

– Мне кажется, мы должны поддержать работающих родителей. Не вводить новые пособия, а сделать так, чтобы родитель имел зарплату, на которую он мог бы содержать семью. Я считаю, что надо подумать о введении семейного налогообложения, которое бы учитывало количество иждивенцев и работающих членов семьи. Такие меры есть во многих странах, например во Франции, где порядка 31% всего объема финансовой поддержки семьям идет за счет перераспределения налогов. Они ни из каких бюджетов деньги не перечисляют. Но семья, имеющая большее число иждивенцев и двух работающих родителей, получает значительные льготы по налогам. Так можно было бы поддержать ответственного отца-работника. Надо ввести такую систему, при которой родители вдвоем декларируют свои доходы. Эта мера будет работать и на укрепление семьи, и на стимулирование экономической занятости.

– Что начнется — все выяснят, сколько на самом деле зарабатывает супруг?

– А разве это не работает на укрепление семьи?

– Может быть, вовремя сделанная заначка работает еще лучше.

– Наверное, работает. Но этот механизм может быть введен как альтернативный, человек сможет выбрать, как отчитываться о доходах. И если хочет максимальные льготы, то пойдет по этому пути. Надо все-таки стимулировать занятость родителей и совмещение занятости с воспитанием детей. Других вариантов нет: в активный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х, на которых мы возлагаем повышенные ожидания и в плане рождения детей, и в улучшении экономической ситуации. Надо обеспечить для них возможность иметь ясли, няню — все это тоже в рамках нашего доклада есть. В ближайшее время мы опубликуем его на сайте Общественной палаты.

– Про няню — интересно.

– Во Франции 40% детей воспитываются на дому у нянь. Проект «Профессиональные няни — детям» мы сейчас реализуем при поддержке Фонда президентских грантов. Мы провели пилотное обучение тьюторов и сейчас будем проводить их сертификацию в семи пилотных регионах. Петербурга в их числе пока нет. Результатом должно стать появление института сертифицированных нянь, которые у себя дома принимают детей и живут по соседству.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»