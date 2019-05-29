Новый «закон Яровой» прошёл первое чтение. Госдума согласна не передавать коллекторам долги по «коммуналке»

Депутаты Государственной думы РФ поддержали в первом чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан по жилищно-коммунальным услугам. Об этом 29 мая сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если закон будет принят, то уступить права на работу с задолженностями можно будет только профессиональным участникам рынка ЖКХ. Требовать от должников уплаты квитанций в досудебном порядке смогут управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации.

«Эта проблема (с коллекторами. – Прим. ред.), к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы», – признаёт спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки в статью 155 Жилищного кодекса предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Нововведение, считает она, защитит жилищно-коммунальные права россиян.





