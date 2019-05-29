То навоз, то песок: самосвал превратил кусок КАД в песчаный пляж. «ДТП не заставило долго ждать»

Участок на востоке КАД днем 29 мая на пару часов превратился в песчаную дорогу. Дорожникам пришлось устраивать внеплановую уборку.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, на внешнем кольце КАД, в районе развязки с Рябовским шоссе, из самосвала на проезжую часть высыпался песок. Слой песка покрыл среднюю полосу на довольно приличном расстоянии, и еще кучу большегруз насыпал, съехав на обочину.

«ДТП не заставило себя долго ждать», – отмечает Владимир. И действительно, на камеру попали стоявшие на «аварийке» в том же среднем ряду легковушка и эвакуатор с еще одним легковым автомобилем на платформе. Впрочем, большинство пользователей в комментариях не стали связывать аварию с рассыпавшимся песком, справедливо отметив, что произошла она там, где слоя песка на асфальте уже не было.







В таком непотребном виде кольцевая пребывала около двух часов. Как рассказали «Фонтанке» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», первая заявка поступила в диспетчерскую службу управления в 12:40. В 13:10 сотрудники обслуживающей подрядной организации приступили к уборке песка и в 14:55 завершили работы.

«А вчера из КАМАЗа вывалился навоз. По дороге с кольца на Дачный», – поделился в группе участник Павел.

Потерянный груз на КАД не накая уж редкость. Были и более габаритные потери, вроде мусора, строительных блоков и даже картошки, а то и вовсе курьезные случаи. В январе 2018 года на кольцевой засняли стоящее посреди дороги кресло. Несколько раз удивленные автомобилисты встречали стоящую посреди КАД туалетную кабинку. А в марте 2018-го «ГАЗель» прокатилась на прилетевшем ей под колеса металлическом тазу.

Еще один примечательный случай произошел в 2017 году на ЗСД. Тогда мотоциклист на ходу потерял 12 миллионов рублей. Деньги рассыпались по проезжей части. Часть суммы владельцу позднее вернули.