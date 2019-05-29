Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +14
$ 64.91р
72.41р
20:03 29.05.2019
Расширенный поиск

Власть
29.05.2019 18:26
Печать

«Намеренное и систематическое вмешательство России». Спецпрокурор Мюллер объявил о закрытии «Рашагейта». Он уходит в отставку

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об официальном закрытии расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Как передает CNN, об этом Мюллер заявил 29 мая на пресс-конференции по итогам расследования.

Спецпрокурор заявил, что уходит в отставку из Минюста США и распускает свою группу. По мнению Мюллера, его доклад «говорит сам за себя»: «Речь идет о намеренном, систематическом вмешательстве России в выборы в США, на которое стоит обратить внимание каждому американцу».

При этом спецпрокурор подчеркнул, что президента США американский Минюст обвинить ни в чем не мог.  «Обвинение президента в совершении преступления не входит в список опций, которые мы можем рассматривать», — заявил Мюллер. Правда, в дальнейшем подобное расследование возможно, но о таких планах спецпрокурору ничего не известно.

Выводы из расследования Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, а также о предполагаемых связях Дональда Трампа с Москвой, опубликованы 24 марта. Сговора Трампа или его команды с российскими властями, который отрицали и в Кремле, и в Белом доме установить не удалось.

Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей -  «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.  Мюллер расследовал предположения около двух лет. МИД РФ назвал итоги смехотворными. Пригожин неоднократно отрицал связи с «Агентством».



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
29.05.2019 16:41

Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.
ПСК
29.05.2019 16:15

ЖК «Славянка» от ПСК: за 11 месяцев продано больше половины квартир

Меньше чем за год в ЖК «Славянка», который ГК «ПСК» строит на юге Санкт-Петербурга, продано более 1000 квартир - это больше 50% от всего объёма жилой площади в проекте.
29.05.2019 14:52

Как оплатить услуги автодилера, не выходя из дома

Заплатить за новый автомобиль, услуги СТО, запчасти, страхование жизни, договоры каско, ОСАГО, GAP-страхования и другие услуги автодилеров теперь можно через интернет-банк или мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург».
АО «Строительный трест»
29.05.2019 14:19

Новые лоты ЖК NEWПИТЕР аккредитованы банками

Банки ВТБ и «Санкт-Петербург» аккредитовали строящиеся лоты 8 и 9 жилого квартала NEWПИТЕР в пос. Новоселье, продажи в которых были открыты в мае.
Группа компаний «ЦДС»
29.05.2019 13:25

В 2019 году конкурс «Лучший каменщик» пройдет на площадке ЦДС «Северный»

Конкурс «Лучший каменщик – 2019» пройдет на территории жилого комплекса ЦДС «Северный». Участники соревнования будут бороться за победу в трех номинациях.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2019 11:50

На Петровском острове построены первые дома от «Группы ЛСР»

Первые два жилых здания элитного жилого комплекса NEVA HAUS* приобрели свои очертания: дома №1 и №2 возведены под крышу. На устройство их каркаса ушло почти 26 тыс. м3 бетона и более 600 тыс. кирпичей.
ЗАО «Ленстройтрест»
29.05.2019 11:14

ГК «Ленстройтрест» запустила сервис отделки «М2»

ГК «Ленстройтрест» объявила о запуске собственного сервиса отделки «М2», с помощью которого покупатели жилья в новостройках Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут разработать дизайн-проект квартиры и заказать ремонт, не выходя из дома.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:05

День защиты детей вместе с ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» участник «Зеленого марафона», который состоится 1 июня.
ГК «КВС»
28.05.2019 18:00

Встреча генерального директора ГК «КВС» с жителями ЖК «Новое Сертолово»

В субботу, 25 мая, прошла встреча генерального директора Группы компаний «КВС» Сергея Ярошенко с жителями ЖК «Новое Сертолово».
pixabay.com
28.05.2019 18:00

Полцарства за коня!

Один из красивейших видов спорта, присоединиться к которому можно в сознательном возрасте – конный спорт.
«Аквилон Инвест»
28.05.2019 15:24

На месте трамвайного парка в Адмиралтейском районе появится ART-сквер

Новое пространство для отдыха будет реализовано в рамках жилого комплекса «ARTквартал.Аквилон» от холдинга «Аквилон Инвест», который строится на месте бывшего грузового трамвайного парка и входит в масштабный проект редевеломпента территорий за Варшавским вокзалом.
ПАО «Группа ЛСР»
28.05.2019 14:45

«Группа ЛСР» начала продажи паркингов в жилом комплексе «Звездный дуэт»

Хорошая новость для будущих жителей жилого комплекса «Звездный дуэт»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в паркингах.