«Намеренное и систематическое вмешательство России». Спецпрокурор Мюллер объявил о закрытии «Рашагейта». Он уходит в отставку

Спецпрокурор Роберт Мюллер объявил об официальном закрытии расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Как передает CNN, об этом Мюллер заявил 29 мая на пресс-конференции по итогам расследования.

Спецпрокурор заявил, что уходит в отставку из Минюста США и распускает свою группу. По мнению Мюллера, его доклад «говорит сам за себя»: «Речь идет о намеренном, систематическом вмешательстве России в выборы в США, на которое стоит обратить внимание каждому американцу».

При этом спецпрокурор подчеркнул, что президента США американский Минюст обвинить ни в чем не мог. «Обвинение президента в совершении преступления не входит в список опций, которые мы можем рассматривать», — заявил Мюллер. Правда, в дальнейшем подобное расследование возможно, но о таких планах спецпрокурору ничего не известно.

Выводы из расследования Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы, а также о предполагаемых связях Дональда Трампа с Москвой, опубликованы 24 марта. Сговора Трампа или его команды с российскими властями, который отрицали и в Кремле, и в Белом доме установить не удалось.

Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентства интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Мюллер расследовал предположения около двух лет. МИД РФ назвал итоги смехотворными. Пригожин неоднократно отрицал связи с «Агентством».





