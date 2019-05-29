Абсолюты первого ЗСД Феста готовятся к новому старту. Догоняй!

За несколько дней до старта второго в истории ЗСД Феста «Фонтанка» пробежалась с призерами прошлогоднего забега. Попутно мы узнали у них, как они начали бегать, как достигли таких высот и какие у них планы в этом году.

ЗСД Фест – уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра – пройдет уже в эту субботу, 1 июня. У легкоатлетов в этом году есть возможность пробежать помимо прошлогодней «десятки» по автомагистрали еще и полумарафон. Мы встретились с прошлогодними призерами абсолютного зачета и узнали у них секреты успеха и о планах на этот год.

Мужчины

1-е место – 31:27:13







Артур Бурцев

Бег — это мое основное занятие и увлечение с 14 лет. Получается, бегаю уже 15 лет. В этом году был третьим на московском полумарафоне на дистанции 10 км. От забега по ЗСД в прошлом году остались самые положительные впечатления. Я в первый раз был на трассе в качестве бегуна. Бежал, мотал головой, смотрел по сторонам. Виды на самом деле открывались необычные. Когда едешь на машине, тяжело сконцентрироваться, а тут чуть поспокойнее. На трассе были затяжные подъемы, особенно ближе к Крестовскому острову, перед стадионом, но бежал по ним спокойно. Денис Васильев и Вова Пономарев с первых метров убежали вперед. Я долгое время бежал третьим. В принципе, все шло по плану: я ожидал, что буду бороться за призовую тройку. Но после шестого километра я вырвался вперед и пришел первым. В этом году, к сожалению, принять участие не смогу, потому что запланировал другие соревнования на это время. Поеду в Якутск, где будет проходить чемпионат республики, за которую я выступаю. Заодно съезжу к родственникам. Буду наблюдать за забегом по ЗСД в соцсетях у друзей.

Помимо участия в полумарафонах и марафонах я бегаю по дорожке — 3–5 км. В прошлом году был третьим на Кубке России. За рубежом в последнее время не бегаю, потому что федерацию легкой атлетики закрыли. Довольствуемся внутренними стартами. К счастью, в последнее время у нас такие соревнования, как ЗСД Фест, набирают обороты. Их становится все больше, и они все больше похожи по своей организации на европейские.

2-е место – 32:12:29

Денис Васильев

Я мастер спорта по легкой атлетике, действующий спортсмен. Также работаю тренером в спортивной школе. Продолжаю выступать на соревнованиях. Конечно, я стремился в прошлом году выиграть, но не получилось. Артур Бурцев оказался сильнее. Так сложилась борьба, что Артур опередил меня на финише. Скорее всего, снова приму участие в ЗСД Фесте. Очень хочу взять реванш в этом году.

3-е место – 32:33:50

Владимир Пономарев

Я мастер спорта по легкой атлетике, тренер. Занимаюсь спортом с шести лет. Одним из главных своих достижений считаю победу в Кубке Европы по кроссу среди юниоров. Еще мне принадлежит молодежный рекорд Санкт-Петербурга на 3000 метров, установленный мною еще в 2003 году. В целом можно сказать, что вся моя жизнь — это спорт. В 24 года перешел на марафоны. Первым пробежал «Белые ночи» в Петербурге в 2007 году. Прошло всё нормально, но не угадал немного с экипировкой: купил новые «марафонки» как раз перед забегом, а они оказались на полразмера меньше. Пришлось на середине дистанции переобуваться. Потерял где-то минуту. В итоге занял только четвертое место. А больше всего запомнился в Словении «марафон трех сердец». Была тяжелая трасса, стояла жара. Занял второе место, и то только потому, что не видел впереди бегущего кенийца из-за круговой формы маршрута. Там вообще не понятно было, каким бежишь. В итоге уступил ему 12 секунд.

На ЗСД тоже очень понравилось — очень красивая трасса, но непростая за счет спусков, подъемов и ветра. Обычно бежишь и не смотришь по сторонам, но тут все время крутил головой по сторонам — виды шикарные. Поэтому очень хочу в этом году еще раз пробежать.

Только вряд ли буду уже бороться за призовую тройку. Предстоит небольшая операция за три дня до забега. Скорее всего, побегу в тренировочном режиме.

Женщины

1-е место – 39:13:65

Вероника Алексахина

Сейчас я работаю в строительной компании и иногда вечерами выхожу на пробежки для поддержания формы. А до этого 10 лет занималась профессионально легкой атлетикой. В прошлом году увидела в корпоративной рассылке информацию о ЗСД Фесте, ну и подумала: тряхну стариной. В итоге оказалось, что не в такой уж я и плохой форме.

А вообще у меня КМС. Была первой в Пушкине на 30 км в 2013 году. «Дорогу жизни» выигрывала. На молодежном чемпионате России была несколько раз в призах. Потом захотелось что-то поменять в своей жизни. Решила пойти работать. У меня два образования — спортивное и юридическое. После 10 лет занятий спортом решила перейти на офисную работу. А сейчас мне надоела офисная, и поэтому я снова стала понемногу бегать. Спорт все равно затягивает, и организм требует физической активности. Перед ЗСД я вообще два года не бегала. И вот я его пробежала, и это меня как-то опять замотивировало. Я поняла, что можно еще повыступать. Видимо, фундамент остался. 10 лет занятий спортом не прошли даром. В принципе, я видела список участников перед забегом, и я понимала, что могу побороться за победу.

Буквально два дня назад опять была корпоративная рассылка с информацией по ЗСД Фесту. И я вот думаю: принять участие или нет? Наверное, попробую. Марафоны еще не бегала. Для этого нужна серьезная подготовка, с большим объемом работы, чтобы претендовать на что-то. А просто так бежать из последних сил — это не для меня. Я люблю соперничество, люблю побеждать. Чтобы подготовиться к марафону, нужно в день пробегать, наверное, километров по 20. У меня максимум десятку удается по вечерам одолеть. Не понимаю, как некоторые любители умудряются бежать марафоны почти без тренировок. Это же такой серьезный стресс для организма.

2-е место – 40:00:45

Анастасия Редина

Я – фрилансер. Работаю как дизайнер и по разным другим художественным направлениям. Я родом из Карелии. Там занималась лыжами, а летом бегом. Выступала на полупрофессиональном уровне на разных соревнованиях. Потом приехала в Питер и стала уже более серьезно заниматься бегом.

В прошлом году я готовилась к ЗСД самостоятельно два месяца и сразу настраивалась попасть в тройку. Стартанула быстрее, чем обычно. Семь километров удерживала лидерство, но потом стало тяжеловато. В принципе, я все равно осталась довольна своим результатом — пробежала с личным рекордом. Хотя небольшое разочарование все равно было, что лидировала большую часть дистанции, но под конец пропустила вперед соперницу.

Полюбоваться красотами вокруг не смогла. Была сосредоточена на собственном беге и мыслях. Возможно, это была моя небольшая ошибка, и стоило больше расслабиться.

Марафоны еще не бегала. Участвовала в полумарафоне на «Дороге жизни». Не очень люблю такие длинные дистанции.

Хотелось бы залечить травмы и продолжать бегать для себя. По той же причине пока не планирую участвовать в новом забеге по ЗСД.

3-е место – 42:28:91

Дарья Анисимова

В прошлом году пробежала ЗСД с большим удовольствием. Я как раз участвовала в кубке «Пробеги Санкт-Петербург». Это был второй этап для меня. Трасса, конечно, сложная, но все понравилось. Когда видишь всю эту сумасшедшую красоту вокруг, просто забываешь, что нет сил. Честно, не рассчитывала на призы, но когда увидела, что бегу четвертой, решила, что нужно приложить максимум усилий, чтобы попасть в призы.

Бежать в горку было тяжело. Ноги прям прочувствовали всю тяжесть подъема. В этот раз буду снова участвовать. Бегу опять «десятку». По поводу попадания в тройку — посмотрим, как пойдет.

Бегом я занимаюсь лет пять. Просто в один момент надоело ходить в душный тренажерный зал, решила выйти на улицу. Нашла единомышленников. И как-то так пошло-поехало. Добежала до марафона. Много где уже удалось побегать. Первый марафон был в Марселе. Выбежала из четырех часов, было сложно. Недавно пробежала «Дорогу жизни» зимой. Постепенно тренируюсь, хочу взять первый разряд. Интересных стартов сейчас прибавилось. Цель — выполнить КМС.

Первый марафон стал для меня настоящим испытанием. Я тренировалась тогда постольку-поскольку, но друзья уговорили. Сам марафон начался спокойно, но после 35 км наступила стена — ноги болели, дышать было тяжело и все в таком духе. На 40-м км я решила, что устала и пойду пешком. Меня догнала девушка и объяснила по-английски, что останавливаться нельзя, иначе это финиш. С тех пор у меня это так и отложилось в голове, что останавливаться нельзя. В итоге все было круто, хотя пара ногтей отлетело, но это такие мелочи по сравнению с эмоциями на финише.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Напомним, что регистрация на Фестиваль продлена до 30 мая.