Саакашвили прилетел в киевский аэропорт «Борисполь». Пограничники его пропустили

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили вернулся на Украину. 29 мая он приземлился в киевском «Борисполе» и прошёл паспортный контроль. Момент запечатлён в трансляции в его Facebook.

Напомним, 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский указом вернул Саакашвили украинское гражданство. После этого бывший губернатор Одесской области заявил, что вернётся в среду. Партия Саакашвили «Рух новых сил» намерена участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после возбуждения уголовных дел, по которым он заочно получил наказание. Весной 2015 года Саакашвили стал губернатором Одесской области, получив украинское гражданство. Но уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил его и обвинил в ухудшении экономических показателей региона. В 2017 году уже бывший президент Украины лишил Саакашвили гражданства.





