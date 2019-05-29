По голове за каждое матерное слово. Камера записала скудный словарный запас школьника, побитого водителем автобуса в Петербурге

Драке школьника с водителем автобуса в Петербурге предшествовала перебранка в салоне общественного транспорта. Малосодержательный разговор запечатлела видеокамера. Запись оказалась в распоряжении "Фонтанки" 29 мая.

На кадрах видно уже остановившийся автобус с распахнутой дверью. Кондуктор просит молодых людей покинуть салон. Однако приятели на слова женщины не реагируют. В разговор резво врывается другой пассажир. Он хватает школьника за шиворот, с помощью кулаков пытается ускорить процесс выдворения «зайца». В ответ подросток повторяет всего несколько слов, все они не могут быть напечатаны в СМИ.

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Драка с участием школьника и водителя автобуса № 123 произошла недалеко от остановки на площади Мужества около полуночи 24 мая. Подростки сами выложили видео в социальные сети, кадры сопроводили рассказом о вежливой просьбе проехать небольшое расстояние без оплаты. В «Пассажиравтотрансе» эту версию опровергли, заявив, что конфликт между школьником и другим пассажиром начался ещё в салоне, уже на улице «заяц» якобы ударил водителя первым.





