«Немножко другое мышление». Задержанный за нападение на школу под Саратовом топором учил одноклассников морали

Следствие намерено отправить под стражу подростка, которому вменяют нападение на школу в саратовском Вольске. Желание расправиться с одноклассниками он отрицает, за топор схватился якобы в «воспитательном порыве».

29 мая меру пресечения подростку избирают в Вольском районном суде. Следствие настаивает на аресте 14-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство. Сам он свою вину в этом не признаёт.

«Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни», – цитирует его РИА «Новости».

По версии следствия, накануне ученик школы №4 пришёл на занятия, вооружённый бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью и топором. Поджечь класс и коридор не удалось «по счастливой случайности», считают в СК. От топора пострадала девочка 12 лет, с травмой лба её забрали в больницу. Мать задержанного рассказала местному изданию «Про Вольск», что у сына нет зависимости от компьютерных игр, у него «немножко другое мышление».





