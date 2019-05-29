Каждому туристу – по башне! В Петербурге придумали, чем заменить нелегальные экскурсии по крышам

Первые пятнадцать из полутора сотен башен местной противовоздушной обороны (МПВО), развалины которых печально возвышаются над петербургскими крышами, могут получить шанс на вторую жизнь в виде экскурсионных площадок.

Набережная Фонтанки//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

И.о. председателя Жилкома Василий Осипов заявил, что в недрах ведомства обсуждается идея использовать башни противовоздушной обороны в центре Петербурга в пику нелегальным и опасным прогулкам по крышам. Обзор и безопасность, по его словам, там «нормальные». Уже есть и потенциальный инвестор.

«Башни МПВО» – народное название постов войск воздушного наблюдения, оповещения и связи. Их начали строить в Ленинграде в начале 1930-х годов. Во время Великой Отечественной войны там дежурили бойцы МПВО, которые наблюдали за небом и крышами, оповещали о воздушной атаке, следили, куда упали бомбы-«зажигалки», по телефону передавали оперативную обстановку. Ставить вышки не перестали и после дня Победы – последние появились на домах 1955 года постройки. По данным Жилищного комитета, в Петербурге 165 таких «башен».

Кирпичные коробки ставили на крышах самых высоких зданий. Как правило, они имели восьмигранную форму, но иногда можно встретить квадратные или круглые. Вокруг наблюдательного пункта строили круговой балкон, внутрь вела дверь, а на каждой стене было по окну для обзора. Позднее Минобороны они оказались не нужны – военные сняли их с учета, а нового собственника не появилось. В некоторых случаях они даже не значатся на кадастровых планах.

– Они уже несколько десятилетий стоят без присмотра. Кирпич местами крошится, железная площадка и перила вокруг башенок ржавеют, так что вид у них заброшенный. Внутри там обычно просто-пусто. Как правило, есть люк, который ведёт вниз на лестницу, – описал «Фонтанке» фотограф Леонид Маграчёв.







Бесхозяйственность используют не только ценители романтики нелегальных прогулок по крышам, но и местные жители и даже коммерсанты.

– Видел башенку восстановленную, обшитую изнутри деревом, и переоборудованную под голубятню. Еще очень известна башня «Крыша мира» на Гороховой, 3, с видом на Адмиралтейство. Она захвачена людьми, которые поставили там мебель и водят экскурсантов за немаленькие деньги (их представитель на вопросы «Фонтанки» не ответил. — Прим. ред.), – отметил фотограф.

Но большинство бывших постов МПВО просто заброшены. Восемь из 165 уже безвозвратно утрачены. А оставшиеся можно спасти, считают в Жилкоме, превратив их в обзорные площадки для туристов.

Карта создана участниками сайта «Фортификация Ленинграда».

Основное их преимущество перед крышами – безопасность. Они имеют удобный выход с чердака, без доступа к опасным участкам, и при этом оборудованы оградительными бортами.

Пилотный проект чиновники уже задумали в Центральном районе. Приоритет отдают башням с хорошим видом и удобством доступа – отдельным входом через черную лестницу, чтобы можно было подняться, не проходя через общую парадную. Таких 10% – примерно 15, одна из которых, например, расположена на набережной Мойки.

Приводить башни в порядок в комитете планируют за счет инвесторов. Но для начала запросят согласие жильцов, которым потребуется для этого провести общее собрание. Где-то придется оформить документы – включить объект в состав общего имущества дома. При этом схема отношений с инвестором и размер его вливаний пока не раскрываются.

Опыт ремонта и эксплуатации башни МПВО как туристического объекта в Петербурге есть только у компании «Панорамик Руф», которая два года назад стала инвестором первой легальной крыши в Петербурге – на Лиговском, 65. Она ежемесячно платит за неё жителям аренду – 30–50 тысяч рублей. Её основатель Анастасия Красицкая рассказала «Фонтанке», что башня досталась им без обозначений на плане и в разрушенном состоянии. Из 800 тысяч рублей, потраченных на приведение в порядок всей площадки, почти 300 тысяч ушло на башню. Нужна будет и проверка несущих конструкций, деревянных мостков, расчет максимально допустимого веса.

– Мы полностью её ремонтировали. Восстановили крышу, которая проваливалась, стены, занимались укреплением полов, лестницы, которая в неё ведет, поставили окна, – описала масштаб Красицкая.

В отличие от обычной крыши, на башне не поместится много туристов – максимум пять человек. И все равно будет ограниченное пространство, там не организовать свадьбу или другой праздник. Это помешает фотосъемке и может смазать впечатления от просмотра. Поэтому, чтобы посетителей визит в башню удовлетворил, цена должна быть невысокой, считает Красицкая, – например 100 рублей. Но она сама башню МПВО все равно бы в аренду взяла.

По грубым расчетам, приведение в порядок всех пятнадцати удобных для посещения башен Петербурга обойдется примерно в 5 млн рублей. Плюс ежемесячная аренда.

Основным фактором успеха, говорят в Смольном, будет искоренение распространившихся в Петербурге неофициальных экскурсий по крышам. Гиды, которые сами только недавно узнали адреса, собирают деньги с доверчивых туристов и ведут их на собственный страх и риск на неподготовленные крыши, не спрашивая согласия жильцов, а иногда и просто срывая двери и замки. Задел для конкурентной борьбы с ними уже сделан: на заседании правительства 28 мая, где было анонсировано спасение башен МПВО, врио Александр Беглов поручил подчиненным начать бороться с нелегалами и привлечь к этой работе МВД.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»