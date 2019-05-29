В Москве возбуждено дело о смерти младенца после падения с кровати в одной из больниц. Ребёнок спал с мамой на койке

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после смерти девятимесячного младенца в одной из столичных больниц. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 мая 2019-го младенец, находящийся на лечении в медицинском учреждении, упал с кровати и ударился головой. Травмы оказались несовместимы с жизнью, ребёнка спасти не удалось.

В ходе проверки следователям удалось установить, что в ту ночь младенец спал с матерью на взрослой кровати, несмотря на то, что в палате стояла детская кроватка. По данным агентства «Москва», дело возбуждено по статье «Халатность».





