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Происшествия
29.05.2019 17:43
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В Петербурге ищут водителей, сбивших пешеходов, а в области на «зебре» под грузовик попал мопедист

После двух майских ДТП с пешеходами просят откликнуться очевидцев. В одном случае с места ДТП скрылись оба участника, а во втором только водитель – пешеход не выжил.

Смертельное ДТП произошло ночью 29 мая на Приморском шоссе в Курортном районе города, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По одним данным, между полуночью и двумя часами ночи, по другим – в промежутке с 2:00 до 4:00. Как уточняет «Дорожный инспектор», у дома 404 по Приморскому шоссе, вне зоны пешеходного перехода, неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 40-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Тело позже обнаружили прохожие.

В Петербурге ищут водителей, сбивших пешеходов, а в области на «зебре» под грузовик попал мопедист

Второй наезд произошел 8 мая у дома 2 по Измайловскому проспекту. Автомобиль темного цвета, предположительно Mitsubishi Lancer X, двигался по Измайловскому от набережной реки Фонтанки к Троицкому проспекту и сбил 14-летнего парня, сообщает «Дорожный инспектор». Восьмиклассник перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и на записи с камеры наблюдения видно, что на «красный».



Судя по видео, удар был довольно сильным, однако подросток вскочил, подобрал телефон и убежал. Остановившийся после ДТП водитель тоже покинул место происшествия.

Очевидцев этих происшествий просят написать в сообщения группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

А в Тосненском районе Ленобласти минувшей ночью на пешеходном переходе сбили мопедиста. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 4 часов утра 29 мая на 603-м километре трассы «Россия», в деревне Трубников Бор, 36-летний мужчина на мопеде пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет и столкнулся с грузовиком под управлением 66-летнего водителя, который следовал по М-10 со стороны Москвы в направлении Петербурга.

В результате аварии мопедист от полученных травм скончался на месте.

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