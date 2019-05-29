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29.05.2019 18:00
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Праздник, который всегда в «Образцовых кварталах»

В канун Международного Дня защиты детей мы попросили жителей малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе поделиться впечатлениями, как им живется в новых домах с детьми, довольны ли они своим выбором и как организуют семейный досуг.

Праздник, который всегда в «Образцовых кварталах»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Когда родители малышей и школьников принимают решение переехать в пригород, чтобы создать для своей семьи уютное гнездышко поближе к природе, их беспокоит, где дети будут гулять и смогут ли найти себе новых друзей по соседству, не станут ли препятствием высокие глухие заборы, оборудованы ли во дворах игровые площадки.

Марина, мама 4-летней Миланы: «Вариант коттеджного поселка мы исключили».

— Мы с супругом решили, что хотим жить за городом. Наши друзья приобрели дом в небольшом пригородном поселке. Без сопровождения взрослых ребёнок гулять не ходит, да гулять особенно и негде — кругом заборы. Этот вариант мы для себя исключили и решили присмотреться к малоэтажным жилым комплексам с благоустроенными дворами. Однажды поехали на выходной в Пушкин и обратили внимание на строящиеся вдоль Петербургского шоссе «Образцовые кварталы». Заехали посмотреть. Несколько жилых комплексов здесь уже были построены. Понравилось, что во дворах гуляют дети разных возрастов, за ними присматривает один-два родителя. Работает современный детский сад с бассейном, большим музыкальным и спортивным залами, комнатами для интерактивных занятий. Поговорили с мамочками на площадке — все, кто водит туда детей, очень довольны. Вопрос покупки решился быстро — у застройщика имелись квартиры в уже построенных домах. Сотрудники компании помогли выбрать подходящую планировку, мы быстро сделали ремонт, этой весной переехали.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Наталья, мама Сергея (5 лет) и Глеба (2 года): «Хорошо, когда всех соседей знаешь в лицо!»

— Мы живем в «Образцовых кварталах» рядом с Пушкиным второй год. Купили квартиру, когда родился второй сын — помог материнский капитал и ипотечный кредит. До этого жили в съемной квартире на юге Петербурга. Проблемы парковки, пробок, тесных дворов знакомы нам не понаслышке. Теперь в полной мере оценили жизнь в новом доме. Здесь всё продумано для жизни с детьми. Во дворе зелень, игровая и спортивные площадки, скамеечки. Со всеми соседями уже познакомились, большинство из них, как и мы, родители. Можно вместе гулять, общаться, обсуждать вопросы воспитания. В ближайшее время рядом с нашим жилым комплексом начнётся строительство школы, в течение двух-трёх лет будут построены сразу две школы и новые детские сады. Поблизости работает спортивный комплекс, конный клуб, ожидаем открытия Ледовой арены. Здесь много возможностей для развития детей и приятного времяпровождения взрослых. У нас большая квартира и много пространства на придомовой территории, между домами. Наконец мы можем завести собаку.

Детское время

По соседству с «Образцовыми кварталами, в Пушкине и Павловске, расположено большое количество мест, где будет интересно и познавательно детям: Дом молодежи, музей-театр, Дом Культуры, детский театр, заповедник, кинотеатр. В летнем режиме открыты дворцово-парковые комплексы – бывшие царские резиденции. Работают детский книжный клуб, Музеи ретротехники и любителей военной истории, семейные и молодежные клубы, кафе. Многие жители других районов приезжают в Пушкин на выходные. Организовать семейный досуг здесь приятно и просто, было бы желание!

Хотите растить детей легко и радостно, наслаждаясь комфортом и природой? Присоединяйтесь к счастливым жителям «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе.

Отдел продаж застройщика ООО Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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