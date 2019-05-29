Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 года колонии за экстремистский проект «Злой казах». Казахи зла не держат

Политтехнолог Пётр Милосердов получил 2,5 года в колонии общего режима. Приговор вынес Нагатинский районный суд Москвы 29 мая.

Как сообщает «МБХ Медиа», суд назначил Милосердову ещё и 320 часов обязательных работ за подделку паспорта. Политтехнолога признали виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и подделке паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Гособвинение запрашивало для обвиняемого три года колонии общего режима и два года ограничения свободы с лишением права участвовать в общественно-политических организациях на шесть лет.

Петра Милосердова арестовали 30 января. В основу его дела легло дело националиста Александра Поткина. Обвинение считает, что в 2012 году они вместе создали экстремистское сообщество «Злой казах». В рамках проекта они якобы учили казахскую молодёжь проведению митингов и сопротивлению полиции. Основные доказательства обвинения – тексты «Злой казах» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря» (День независимости Казахстана).

Сам Милосердов настаивает на том, что проводил в Казахстане политологические исследования по заказу Поткина на платной основе. Защита Милосердова отмечает, что со стороны Казахстана к политтехнологу претензий нет.





