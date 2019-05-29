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От миллиардера до долговой ямы: в Петербурге осуждён экс-владелец «Красного Знамени» Бурдинский

Условную неволю присудили яркому бизнесмену Бурдинскому. В прошлом успешному девелоперу и светскому льву. «Фонтанка» отобразила график его финансового краха.

От миллиардера до долговой ямы: в Петербурге осуждён экс-владелец «Красного Знамени» Бурдинский

Игорь Бурдинский на избрании меры пресечения, 2019 год

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к условному сроку известного в прошлом девелопера Игоря Бурдинского. Ему доказали банальное мошенничество с мансардой на улице Чайковского. К разорившемуся бизнесмену подбирается другое уголовное дело, по составу аналогичное состоявшемуся приговору.

«Фонтанка» вспомнила взлет Бурдинского в годы роста недвижимости. Тогда он мыслил масштабами архитекторов уровня Чипперфилда. Падение до мелкого жульничества оставило ему только запонки бренда Carrera y Carrera и обиду Урганта-старшего. 

К часу дня 19 июля в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили приговор 55-летнему петербуржцу Игорю Бурдинскому. За мошенничество объемом в 7 миллионов рублей он получил два года условно. По обвинению в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности коммерсанта оправдали. Что касается свободы, то он уже находился под подпиской о невыезде. Свою вину, кстати, не признал. 

Читатель «Фонтанки»
Читатель «Фонтанки»

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Читатель «Фонтанки»
Читатель «Фонтанки»

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Уголовное дело появилось еще в 2016 году, после заявления о приобретении у Бурдинского мансарды на улице Чайковского, которая Бурдинскому уже не принадлежала.  К этой лобовой схеме бизнесмена, похоже, подвела вера в недвижимость, которая, по его же убеждениям, всегда растет в цене.

Не секрет, что в начале нулевых Игорь Бурдинский успешно занимался финансовыми операциями. Как ностальгически вспомнил в разговоре с «Фонтанкой» один из его давних компаньонов, «жила страна, и за полпроцента можно было переводить безнал в кеш». 

Игорь Бурдинский во время установки алтарного Распятия, восстановленного реставрационной компанией "Коринф" в дар храму, 2014 год
Игорь Бурдинский во время установки алтарного Распятия, восстановленного реставрационной компанией "Коринф" в дар храму, 2014 год

В 2006-м Бурдинский предельно удачно приобрел серьезный участок на Шкиперском протоке Васильевского и конструктивистскую фабрику «Красное Знамя» на Петроградской стороне. Шли годы экономического роста, и он переформатировался в легального миллиардера. Бурдинский становится светским львом на многочисленных вечеринках. Его часто можно было видеть в открытом джипе Wrangler, откуда торчала морда лабрадора. Бурдинский раздает интервью прессе.

Игорь Бурдинский, 2009 год
Игорь Бурдинский, 2009 год
Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Анна Губерт

Новый владелец планировал превращение заброшенных зданий «Красного Знамени» в культурно-выставочный центр с реставрационными мастерскими. Проект реконструкции готовила британская студия Дэвида Чипперфилда,  к тому времени уже предлагавшего свои услуги по воссозданию острова «Новая Голландия». 

Кризис. Бурдинский не скидывает активы, не мобилизует деньги. Он искренне верит, что недвижимость дорожает вечно. Рынок же как проседал, так и проседает. Девелопер набирает кредиты, для их обслуживания залезает в новые долги. Пакет обязательств доходит до двух миллиардов рублей, в 2010-м начинается процедура личного банкротства. 

В списке недвижимости Бурдинского было и здание на Белинского, 9, что сегодня разбито на квартиры и нежилые помещения. Здесь же был зарегистрирован театр танца Лилии Бурдинской — дочери. Проект обещал дорасти до бутик-отеля, и вновь называли оформителя – британца Чипперфилда. Сначала, в апреле 2014 года, предприниматель продал часть здания, где балетная студия. Очередные торги по нескольким квартирам на Белинского должны состояться 8 июня.

Как вспомнил в разговоре с журналистом «Фонтанки» один из коммерсантов, «у Игоря настал печальный период, он все больше стал походить, извините, на Паниковского в своих запонках «Каррера и Каррера».    

В то же время когда возбуждалось дело по мансардам, Бурдинский стал гендиректором реставрационной компании «Коринф». Все чаще он произносил в разговорах имя якобы близких ему министра культуры и топов с Лубянки. 

В конце 2018 года Бурдинского задержали по подозрению в хищении 15 млн рублей при мошенническом выводе активов. Дело связано с кредитами «Коринфа», полученными от Рускобанка. По данным «Фонтанки», в ближайшее время Следственный комитет Петербурга планирует завершить предварительное расследование и отправить дело в суд.

Заметим, что, если после личного банкротства Бурдинский юридически никому был не должен, то сейчас на сайте судебных приставов видно, как он вновь набрал более 200 млн рублей. И еще: в полиции Центрального района находится материал проверки, инициатором которого является актер Андрей Ургант, отец Ивана Урганта. Суть вопроса подходит к информационному поводу. В заявлении указано, что Бурдинский взял 8 миллионов рублей и простил долг.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру» 

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