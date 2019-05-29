Небрежная работа чиновников, некачественная подготовка пилотов. Чайка связал крушение SS100 и проблемы в авиации

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево подтвердила серьёзные проблемы в авиационный отрасли. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме 29 мая.

По его словам, уполномоченные органы и авиапредприятия не могут найти решения и устранить недочёты, несмотря на требования, которые Генпрокуратура выдвигает уже несколько лет. Так, госпрограмму обеспечения безопасности полётов в России не обновляли с 2008 года, а ответственное за неё лицо до сих пор не назначено. Чайка заявляет, что международным стандартам она не соответствует.

Генпрокурор раскритиковал чиновников, которые так и не разработали необходимые правовые акты о сертификации авиатехники, ее производителей и подготовке персонала.

«Не утверждены правила наземного технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов», – возмущён Чайка.







Кроме того, в число проблем входит подготовка пилотов. За два года 550 пилотов отстранены, 160 лётных свидетельств аннулированы, два учебных центра закрыты.

«В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие», – заявил генпрокурор.

5 мая летевший в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву из-за технических неполадок. Автопилот был отключён, система управления перешла в режим Direct mode. При посадке вручную лайнер загорелся, 41 пассажир погиб.

Тренировки по пилотированию в ручном режиме в программе подготовки пилотов «Аэрофлота» «Фонтанка» не нашла. В авиакомпании настаивают, что необходимая подготовка в Direct mode проводится.