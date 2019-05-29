Временный ремонт притормозит движение на финском пункте пропуска «Ниирала»

Главное здание финского пункта пропуска «Ниирала» (на российской стороне – «Вяртсиля») закроют на кратковременный ремонт с 3 по 7 июня. Об этом 29 мая сообщает Пограничная охрана Финляндии.

В связи с этим движение на МАПП организуют иначе: с 3 по 5 июня — на въезд в Финляндию, с 5-го по 7-е — на выезд.

Проверка документов будет осуществляться в кабинках паспортного контроля, а грузовики направят в бывшее главное здание. Водителей просят внимательно следовать инструкциям.





