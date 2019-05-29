Почему теперь пора защищать воров в законе? Их по «точке» пересажают, за нас возьмутся

Стартовала практика по новой статье УК - «высшее положение в преступной иерархии». «Фонтанка» представляет текст следователя. В перспективе схема опасна для кого угодно.

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Накануне, 28 мая, в Томске вору в законе впервые в России предъявили новеллу Уголовного кодекса – статью 210.1 – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Норма введена 1 апреля этого года, а СМИ комментировали ее как репрессивный механизм именно в отношении ортодоксальных авторитетов преступного мира. Это трактовка преждевременная – мы не Грузия. В России юридически безупречно не указана социальная группа – воры. Так что в процессуальный стартап не сложно подставить нужное.

«Фонтанка» достала постановление о возбуждении уголовного дела, по которому и был задержан предполагаемый вор в законе из Томска Кузьмичев. Самому ему при встрече оперативники традиционно задали вопрос: «Вы являетесь вором в законе?» Граждан Кузьмичев грамотно парировал: «Я не понимаю вопроса». «Фонтанка» оценила как его лукавство, так процессуальную реакцию.

Кузьмичев Николай Николаевич, 21.05.1976 года рождения, в период с 2013 года по настоящее время, находясь на территории г. Томска и Томской области, имея статус «вора в законе», обязывающий, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно-криминальной направленности, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, обладая организаторскими качествами, инициативностью, целеустремленностью, настойчивостью, упорством, коммуникабельностью, решительностью, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, имея опыт преступной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями, имея сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимает высшее положение в преступной иерархии Томской области.







Журналист разослал этот скрин по мессенджерам десятку следователей полицейского главка, Следственного комитета и прокуратуры города. Блиц – социологический опрос закончился минут через десять. На автора посыпались СМС в виде смайликов и желтых рожиц. После дополнительной переписки суммарно можно вывести общую реплику: «Все понятно, кроме одного – что конкретно сделал Кузьмичев Николай Николаевич».

Если отвлечься от ключевого смысла и зачеркнуть маркером фразу о криминальности, то документ преображается в блистательную характеристику: «организаторские качества, инициативность, целеустремленность, настойчивость, упорство, коммуникабельность, решительность, способность влиять на волю других, умение ориентироваться (не хватает – в темноте. – Прим. авт.) и принимать решение в сложных ситуациях». В любой компании или государственной структуре таких ищут.

Что касается «существующих негласных норм и правил всех лиц уголовно-криминальной направленности, имеющих более низкие криминальные статусы», то воровская идея с древних пор, безусловно, имеет свое право, схоластику, если хотите. Только они устные, и непонятно, как их закреплять. На что опираться? На воспоминания, вплоть до произведений Варлаама Шаламова?

Недавно еще следователь СК Петербурга, сегодня адвокат, Павел Ясман так отреагировал на сибирское постановление: «Самый главный вопрос: какими нормативными актами установлен статус "вор в законе"? Из каких источников в ходе доследственной проверки получены эти данные? Как и когда получены сведения о начале преступления и самое главное – когда и как оно окончено?» Прибавим, что если в приведенном нами постановлении указан период – «с 2013 года по настоящее время», а закон принят 1 апреля 2019-го, то до этой даты он обратной силы не имеет.

Эта новость только внешне о черной контркультуре. В новой статье 210.1 УК РФ ни в коем случае ничего не указано про воров в законе. И правильно. Российские законодатели не пошли уникальным путем Грузии, где аналогичная статья имеет прямое упоминание «воров в законе». То есть отдельно взятой социальной группы. За что, кстати, в Евросоюзе Саакашвили не похвалили. Следовательно, наша норма для всех. Чиновников, силовиков, банкиров, обнальщиков, тех же депутатов, наконец. Подставляй понравившиеся кандидатуры. Полковник ФСБ Черкалин со своими 12 миллиардами стопроцентно обладал всеми описанными в Томске качествами.

Один из действующих следователей полицейского главка, согласившись поговорить с «Фонтанкой», все же дал шанс коллеге из Томска: «Если это уголовное дело выделено из другого уголовного дела, по которому установлены хоть какие-то данные, то это куда ни шло. Если дело возбуждено само по себе, то точно бред».

Петербургский адвокат Сергей Афанасьев так откликнулся на наш экспресс-опрос: «Представляется, что статус – вещь неуловимая. Непонятно, что нужно доказывать? Такого уголовно-правового термина нет. В редакции статьи 210 УК – «Организация преступного сообщества или участие в нем» – все ясно: организовал, руководил, чем, кем. Похоже, это проблема, и большая. Зачем статья 210, но уже с точкой?»

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»