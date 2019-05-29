Setl Group и «Петербургская Недвижимость» провели День донора

Setl City

Акция добровольной сдачи крови среди сотрудников компаний уже стала доброй традицией: 29 мая она состоялась в четвертый раз.

День донора прошел в центральном офисе компании «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group): мобильная станция работала прямо во дворе дома на Московском, 212. Участниками стали 55 неравнодушных сотрудников. Всего за один день было собрано 25 литров крови, которая будет отправлена в больницы Петербурга.

«Петербургская Недвижимость» поддерживает донорское движение уже четыре года подряд. В прошлом году к акции присоединились около 50 добровольцев.

Холдинг Setl Group, объединяющий брокера «Петербургская Недвижимость», застройщика Setl City и другие известные бренды, активно занимается благотворительностью. Например, в мае этого года компания завершила ремонт нового здания приюта для собак на Глухоозерском шоссе, а в апреле профинансировала ремонт и оснащение школы Василеостровского района. Кроме того, холдинг уже второй год подряд организовывает поздравление ветеранов с Днем Победы и дарит им полезные подарки: холодильники, стиральные машины, телевизоры, настенные часы и многое другое.

В этом году Setl Group, входящий в тройку крупнейших строительных компаний России, отмечает свое 25-летие.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»