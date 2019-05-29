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29.05.2019 17:30
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«В Петербурге безопаснее». В Северной столице с киберугрозами сталкиваются реже, чем в остальной России и СНГ, сообщила «Лаборатория Касперского»

В 2019 году с различными киберугрозами в Интернете столкнулся приблизительно каждый седьмой (13%) пользователь в Петербурге. Каждый четвёртый (25%) был атакован угрозами, которые попадают на устройства не из Сети, а с различных съёмных носителей, например USB-накопителей. Об этом сообщает 29 мая пресс-служба «Лаборатории Касперского». Оба показателя ниже, чем в среднем по стране, где доля столкнувшихся с угрозами из Сети и атакованных локально составляет 16% и 31% соответственно. Данные получены после анализа срабатывания защитных компонентов продуктов компании на территории города с января по апрель. 

Фото предоставлено пресс-службой "Лаборатории Касперского"

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При этом уровень защиты пользователей в России заметно выше, чем в других странах СНГ. Самыми незащищёнными оказались граждане Азербайджана, где из Интернета атакуют каждого пятого (20%), а локально вообще каждого второго (47%)

«Судя по нашей статистике, в Петербурге безопаснее, чем в среднем по России. И в ряде стран СНГ. Или петербуржцы ведут себя безопаснее и разумнее», – отметили «Фонтанке» в пресс-службе «Лаборатории Касперского».



Главной мотивацией киберпреступников по-прежнему остаются деньги. Основным инструментом при атаках являются банковские троянцы, которые позволяют похищать конфиденциальные данные: номер банковской карты, данные учётной записи в системе онлайн-банкинга, данные доступа к корпоративному счёту и т. п. Как выяснила «Лаборатория Касперского», с начала этого года атакам банковских троянцев подвергся приблизительно каждый 93-й пользователь в Петербурге, в том числе сотрудники различных организаций. 

В 2019 году вектор атак злоумышленников всё больше смещается в сторону организаций среднего и малого бизнеса. В Петербурге с киберугрозами из Интернета столкнулось 9% корпоративных пользователей, а с локальными зловредами 17%. Смещение акцента на небольшие компании объясняется более слабой защитой таких предприятий от киберугроз, чем у крупных предприятий и корпораций.

К примеру, бухгалтер атакуемой компании может получить письмо с темой «Копии документов за апрель». Ожидая именно эти файлы и видя максимально корректное письмо, сотрудник с большой долей вероятности откроет вложение, которое в итоге окажется вредоносной фишинговой рассылкой.

«Чтобы не стать жертвой фишинга, мы рекомендуем пользователям выбирать защитные решения с антифишинговыми функциями и, естественно, не терять бдительность в Интернете: проверять подлинность адреса отправителя письма и содержащейся в нём ссылки; не открывать вложения и не кликать по ссылкам, если их благонадёжность вызывает сомнения; не оставлять личные данные на подозрительных страницах», – пояснил руководитель отдела контентных аналитиков «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Ранее стало известно, что в 2020 году в России может появиться спецресурс, через который граждане будут жаловаться на хакеров. Тогда же Роскомнадзор опроверг использование взломанных гаджетов россиян для борьбы с сервисами обхода блокировок Telegram. 

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